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Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»

28 июля 2020 13:38
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Общение с военнослужащими внутренних войск глава государства продолжил уже в (ставшей традиционной) форме актива. Встреча с людьми в погонах прошла без ложных обещаний.

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-1

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-3

Среди восьми приоритетных задач национальной безопасности – повышение демографии. Поэтому государство всегда будет поощрять многодетные семьи, ну и, понятно, поддерживать тех, кто служит родине.

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Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-6

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-8

За этот месяц Президент проинспектировал элитные части страны. Вывод Александр Лукашенко делает уже в расположении спецназа внутренних войск. В аудитории – генералитет и офицеры, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности.

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-11

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я увидел хорошо оснащенные мобильные войсковые подразделения, отвечающие нашему времени, духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание собственной надежной системы национальной безопасности.

Кто постарше из вас, тот помнит: начало 90-х, развал Союза и наши первые шаги к суверенитету и независимости. Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до 15 долларов, командир полка – 35.

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-16

Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны. Более того, оборонный потенциал страны постоянно укрепляется.

Белорусская армия сегодня – это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечивать военную безопасность нашего государства.

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Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»-19

Поручение Президента – разговаривать с людьми, объяснять те либо иные решения и шаги власти.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Андрей Равков # Фотофакт

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