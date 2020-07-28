Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общение с военнослужащими внутренних войск глава государства продолжил уже в (ставшей традиционной) форме актива. Встреча с людьми в погонах прошла без ложных обещаний.
За этот месяц Президент проинспектировал элитные части страны. Вывод Александр Лукашенко делает уже в расположении спецназа внутренних войск. В аудитории – генералитет и офицеры, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я увидел хорошо оснащенные мобильные войсковые подразделения, отвечающие нашему времени, духу времени. В очередной раз убедился в правильности курса на создание собственной надежной системы национальной безопасности.
Кто постарше из вас, тот помнит: начало 90-х, развал Союза и наши первые шаги к суверенитету и независимости. Тогда бездумно разрушались силовые органы и превращалась в металлолом боевая техника, массово увольнялись высококлассные военные профессионалы, вынужденные ради пропитания своих семей соглашаться на самую низкооплачиваемую работу. Денежное довольствие офицеров, оставшихся в армейском строю, сократилось в несколько раз. Командир взвода в те годы получал до 15 долларов, командир полка – 35.
Было трудно, сложно, но мы преодолели этот период и выстояли. Мы выбрали верные ориентиры и можем сказать, что система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа. Нам никто ничего не подарил, и мы никому ничем не обязаны. Более того, оборонный потенциал страны постоянно укрепляется.
Белорусская армия сегодня – это компактные Вооруженные Силы, созданные по принципу оборонной достаточности и способные самостоятельно обеспечивать военную безопасность нашего государства.
Андрей Равков: каждая структура обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве
Поручение Президента – разговаривать с людьми, объяснять те либо иные решения и шаги власти.