Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело на СТВ.

Григорий Азаренок:

Мир, мир, мир. Замаячила надежда. Вышло интервью Александра Лукашенко журналу Time. Батька подробно, четко, искренне изложил американской публике, а это издание внимательнейшим образом читает именно элита Запада, что нужно сделать сейчас для достижения целей мира. Уже анонсирована встреча на Аляске 15 августа. Путин и Трамп без Европы и Зеленского будут обсуждать будущее. Сам начальник киевского режима уже дерзко отверг возможные территориальные уступки. Грань между дальнейшей бойней, дальнейшим адом и долгожданным окончанием царствования смерти в нашем регионе очень хрупка. Идут переговоры – спецслужбы и дипломаты ведут интенсивную работу. А я предлагаю обратиться к истории. Важная сегодня дата – 9 августа. День, когда вторая в истории ядерная бомба была взорвана над мирным городом Нагасаки. Это разделило человечество на до и после. Вернемся чуть назад – в город Потсдам. Поверженная Германия. Собирается мирная конференция по итогам войны в Европе – Япония пока не капитулировала.

Григорий Азаренок:

Два игрока на месте. Трумэн, новый президент США, и Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. Сталина пока нет. Его ждут. Он едет на поезде через разрушенный, разоренный, уничтоженный, в золе и пепле континент. Не так ли и сегодня – мы, славянская цивилизация, теряем своих мужчин, уничтожаем свои города – украинские и русские – свои, тратим свои ресурсы, свои жизненные силы, пока кто-то другой наживается. Тогда острее всего стоял вопрос о западных границах Польши. Сегодня решается, где пройдет линия между большим Западом и большим Востоком. Где будет эта граница. И вот Сталин прибыл. И жестко бьется за каждый пункт, за каждое слово, за каждую запятую мирного соглашения. Но встречаются вроде как союзники. И Трумэн с Черчиллем наперебой славословят, хвалят, демонстрируют уважение, тостуют в честь русского Вождя.