Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело на СТВ.
Григорий Азаренок:
Мир, мир, мир. Замаячила надежда. Вышло интервью Александра Лукашенко журналу Time. Батька подробно, четко, искренне изложил американской публике, а это издание внимательнейшим образом читает именно элита Запада, что нужно сделать сейчас для достижения целей мира. Уже анонсирована встреча на Аляске 15 августа. Путин и Трамп без Европы и Зеленского будут обсуждать будущее.
Сам начальник киевского режима уже дерзко отверг возможные территориальные уступки. Грань между дальнейшей бойней, дальнейшим адом и долгожданным окончанием царствования смерти в нашем регионе очень хрупка. Идут переговоры – спецслужбы и дипломаты ведут интенсивную работу. А я предлагаю обратиться к истории. Важная сегодня дата – 9 августа. День, когда вторая в истории ядерная бомба была взорвана над мирным городом Нагасаки. Это разделило человечество на до и после.
Вернемся чуть назад – в город Потсдам. Поверженная Германия. Собирается мирная конференция по итогам войны в Европе – Япония пока не капитулировала.
Григорий Азаренок:
Два игрока на месте. Трумэн, новый президент США, и Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании. Сталина пока нет. Его ждут. Он едет на поезде через разрушенный, разоренный, уничтоженный, в золе и пепле континент.
Не так ли и сегодня – мы, славянская цивилизация, теряем своих мужчин, уничтожаем свои города – украинские и русские – свои, тратим свои ресурсы, свои жизненные силы, пока кто-то другой наживается.
Тогда острее всего стоял вопрос о западных границах Польши. Сегодня решается, где пройдет линия между большим Западом и большим Востоком. Где будет эта граница.
И вот Сталин прибыл. И жестко бьется за каждый пункт, за каждое слово, за каждую запятую мирного соглашения. Но встречаются вроде как союзники. И Трумэн с Черчиллем наперебой славословят, хвалят, демонстрируют уважение, тостуют в честь русского Вождя.
Но за кулисами происходит совсем другое. Они ждут рождения некоего «малыша». И вот... Шустрый мальчик. В Соединенных Штатах успешно прошло первое испытание ядерной бомбы.
И вот, неимоверно разбогатевшая империя – Соединенные Штаты – обладают этим страшным оружием, а мы – нет. В это же время Черчилль вынашивает и свой план – они не разоружают Вермахт и СС, которые находятся в плену у англичан. Более того, совершенно секретно проводят их боевое слаживание. Операция «Немыслимое» – сейчас все документы рассекречены. Пустить против советской группы войск пленных немцев под видом бунта частей и выбить русских, так они нас всех называли, как можно дальше на Восток. И сегодня – во всех предполагаемых договорах никто не говорит на Западе о главном – прекращение военной помощи Украине. То, из-за чего, собственно, все и началось. Нет. Более того, униженная Европа еще и оплатит весь этот кровавый банкет.
Подробности в видео.