Хоккеисты солигорского «Шахтёра» на выезде обыграли «Динамо-Молодечно»
На ледовых аренах Беларуси продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. 9 августа прошли три поединка, и все в группе А, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Солигорский «Шахтер» на выезде одолел «Динамо-Молодечно». Причем счет в матче открыли хозяева. На 9-й минуте Владислав Сурков вывел свою дружину вперед. Но еще до перерыва Алексей Мазур восстановил паритет. В дальнейшем «горняки» в каждом из игровых отрезков огорчали своих визави. И каждый раз усилиями Арсения Чухраева. Итоговые 3:1 – в пользу подопечных Павла Перепехина.
Павел Перепехин, главный тренер ХК «Шахтер»:
Довольно-таки сложный матч был, но вовремя мы забили важный гол, поэтому, в принципе, дальше больше контролировали матч, провели его до победы. Молодые игроки себя проявляют неплохо, поэтому будем верить в то, что они будут прогрессировать и дальше.
В Барановичах гродненский «Неман» обыграл местный «Авиатор» и добыл первую победу в текущем розыгрыше Кубка Салея. И здесь команды сыграли по похожему сценарию. «Хозяева» вышли вперед уже на второй минуте – быструю шайбу забросил Илья Казьянин. Но гости сумели совершить камбэк. Павел Ажгирей и Артем Кислый принесли викторию дружине Андрея Антонова – 2:1. «Летчики» потерпели четвертую неудачу кряду.
Андрей Антонов, главный тренер ХК «Неман»:
Начали мы не совсем так, как хотели, вернее, в принципе, рисунок игры был тот, но такой нелепый гол подарили сопернику. Выход 2 в 1, получать на второй минуте гол и давать сопернику преимущество – не самый хороший вариант развития событий. Но хорошо, что дальше ребята от смены к смене начали прибавлять. Заслуженно победили, я считаю.