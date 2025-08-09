Хоккеисты солигорского «Шахтёра» на выезде обыграли «Динамо-Молодечно»

На ледовых аренах Беларуси продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. 9 августа прошли три поединка, и все в группе А, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Солигорский «Шахтер» на выезде одолел «Динамо-Молодечно». Причем счет в матче открыли хозяева. На 9-й минуте Владислав Сурков вывел свою дружину вперед. Но еще до перерыва Алексей Мазур восстановил паритет. В дальнейшем «горняки» в каждом из игровых отрезков огорчали своих визави. И каждый раз усилиями Арсения Чухраева. Итоговые 3:1 – в пользу подопечных Павла Перепехина.

Павел Перепехин, главный тренер ХК «Шахтер»:

Довольно-таки сложный матч был, но вовремя мы забили важный гол, поэтому, в принципе, дальше больше контролировали матч, провели его до победы. Молодые игроки себя проявляют неплохо, поэтому будем верить в то, что они будут прогрессировать и дальше.