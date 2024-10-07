Осколок СССР или актуальная организация? Вопросы сотрудничества стран СНГ разобрали эксперты

Держаться вместе. На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? В преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудили интеграционные вопросы.

СНГ адаптировано к современным вызовам?

Кирилл Казаков, СТВ:

СНГ вообще может сейчас восприниматься или воспринимается в мире как некая организация с единым голосом? Либо же это наше внутреннее желание? Во время саммита будет принято большое воззвание ко всему мировому сообществу касаемо 80-летия Победы. То есть мы отражаем голос нашего постсоветского пространства, чтобы защитить свои идеалы. Это вообще в мире звучит едино, в унисон? Константин Снисаренко, научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Я считаю, что СНГ действительно воспринимается как объединение. Но в первую очередь хотелось бы отметить, что это международная организация, которая зарегистрирована в ООН, которая имеет Устав и которая, я считаю, в большей степени весьма адаптирована к современным вызовам. В первую очередь благодаря своей структуре. Да, здесь была определенная критика СНГ за некоторую аморфность, но хотел бы отметить, что тот же Совет глав государств, который завтра будет созываться, имеет право внесения изменений в Устав СНГ, благодаря которому возможна реакция на вызовы. Но здесь хотел бы обратить особое внимание, как раз связанное с этим воззванием. К сожалению, современные конфликты имеют ценностный характер – это конфликты ценностей. В данном случае вводятся действительно серьезные разграничительные линии, которые разрывают в том числе и братские народы. Поэтому для СНГ важным является как экономическая интеграция, так и какой-то общеценностный базис.

Гайдукевич предположил, о чем будут говорить лидеры стран СНГ

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Перевожу, что значит Третья мировая война. Включить одну Беларусь в конфликт не получится – посыпется Польша, Прибалтика, Франция, Германия, а ракеты полетят в Вашингтон, потому что это единственное, чего они боятся. Как сейчас на Ближнем Востоке. Все говорят в Америке: мы боимся эскалации на Ближнем Востоке, чтобы Иран не стал отвечать, а Израиль не ударил по Ирану. Не этого они боятся! Плевать они на Израиль хотели, плевать на Иран – на всех. Они думают об одном: а при этой эскалации не получится, что американские базы начнут бомбить? А не получится, что ракеты к нам полетят? А не получится, что американским солдатам придется, как во Вьетнаме, в Афганистане, в Ираке воевать? И этот наш четкий посыл идет. И опять возвращаемся к СНГ. Как это связано с СНГ? Об этом, я уверен, в кулуарах, необязательно на камеры, необязательно в пресс-подходе, будут разговаривать лидеры государств, понимая ответственность за регион. Читайте также: СНГ – это организация развода СССР? Ответил Андрей Лазуткин Вадим Боровик: Минск должен быть столицей СНГ Гайдукевич: мы ни одного конфликта на просторах СНГ не разожгли, а от нас бы этого хотели

Что станет с СНГ в будущем?

Андрей Лазуткин, политолог:

Вот если с каждой страной сложатся у России хорошие двусторонние отношения, тогда что-то может быть. Следующая ступенька понятна. Это ЕАЭС. И работают они сегодня как раз на то, чтобы привлекать союзников в наше большое экономическое объединение. Но работа эта ведется уже без малого 15-20 лет. Хорошо получилось по итогу, есть еще над чем работать. Поэтому я считаю, что работа будет вестись, но многое будет играть еще смена власти потом в СНГ. Допустим, 10 лет, 15 лет – что там будет, мы пока с вами не знаем. А поскольку в наших системах определяют очень многое президенты, это везде вертикаль власти, Средняя Азия, Беларусь, Россия, то вертикаль будет решать, как она будет дальше интегрироваться.

Олег Гайдукевич:

Что будет с СНГ через 10 лет? Отвечаю, что будет с СНГ. Запад будет все делать для того, чтобы СНГ развалить, чтобы повлиять на то, чтобы страны отдалились друг от друга. Как они будут делать? Через выборы, через попытки цветных революций, через покупку элиты. Все это будет продолжаться. Что будут делать Беларусь и Россия? Сохранять эти отношения, развивать их. Каким путем? В первую очередь экономика. Руководство Молдовы, может быть, давно бы вышло из СНГ. Давным-давно. Но как, куда продавать молдавское вино? Кому оно надо? Никто не купит.

Вадим Боровик, политолог:

Процессы надо смотреть глобально. Единственный конкурент для Вашингтона на ближайшие 20-30 лет может возникнуть только в регионе Евразия. Именно поэтому есть глобальная концепция. То есть Хартленд – это Евразия, и короли двух океанов, концепция контроля двух мировых океанов. Они понимают сегодня, что самый выгодный вариант – это бесконтрольная печать долларов, контроль международных расчетов, контроль международной торговли и самая сильная армия в мире. Для этого они, понимая, что там может возникнуть конкурент, будут дестабилизировать регион. Они очень умело и качественно используют противоречия региона, а это очень сложный клубок противоречий – наша Евразия. Поэтому, к сожалению, да. Но видите, почему БРИКС стал вызовом? Потому что уже по зерну у БРИКС подавляющее большинство. Редкоземельные металлы – БРИКС. Углеводороды – БРИКС. Население – БРИКС. И по валу уже БРИКС обходит. А еще возьмем 10 лет назад, и даже несопоставимы были эти государства. Поэтому, естественно. А что такое объем экономики? Это возможность создания внутренней системы расчетов. То есть конкуренты. Их евро не устроил. Свои, подконтрольные, поднатовские страны. Они войну готовят в Европе, хотят спровоцировать, чтобы полностью опустить евро и еврорынок. Выводят в Северную Америку производство. Поэтому, конечно, с нами они будут поступать, как в свое время Колумб поступал, как он называл... Знаете, когда он приплыл к берегам Америки, давно эту байку не рассказывал, но это правда. Он сказал: настолько наивное и глупое население, нам их абсолютно не жалко, что 10 солдат с мушкетами за неделю сделают из них рабов. И потом они насиловали женщин, вывозили золото и меняли на женщин и золото бусики. Или под дуло мушкетов. Мы такое не позволим.

Как устроено парламентское сотрудничество в СНГ?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас с 1992 года в рамках СНГ функционирует Межпарламентская ассамблея стран СНГ, и основная задача – это разработка правовых основ, законодательных основ для сближения наших государств. И в рамках работы МПА СНГ принимаются модельные законы, которые затем кладутся в основу национальных законодательств. Порядка 700 модельных законов разработано в СНГ, и мы использовали некоторые из них, в частности законы о недопустимости реабилитации нацизма, который у нас был принят в 2021 году нашим парламентом. А в основу лег закон, который был разработан в СНГ в 2012 году. То есть мы берем это за основу и дальше работаем.

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