В Беларуси отмечают День работников скорой помощи – какими качествами должны обладать члены бригады?

Для них скорость равно жизнь. Это не спортсмены и не автомобилисты. А люди, у которых гораздо больше стимулов для того, чтобы спешить и успеть. Поздравления сегодня принимают те, чье призвание – спасать людей. В Беларуси профессиональный праздник отмечают работники скорой медицинской помощи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А начинала свою историю служба более сотни лет назад, когда 7 октября 1910 года был утвержден устав «О ночных дежурствах врачей». За первый год работы медики выехали на 650 вызовов. О людях, которым всегда уступают дорогу, сюжет Влады Родовской.

Катажина Курцевич трудится врачом скорой помощи вот уже 9 лет. Свои вызовы помнит досконально. Ведь за каждым стоит жизнь. Но отбился в голове первый год работы. И вызов… Обращение пациента – боль в грудной клетке. Кардиограмма показала: желудочковая тахикардия. Состояние на грани смерти. Сработали оперативно, электроимпульсная терапия позволила восстановить сердечный ритм. И выиграть время. Тогда «так называемая химия» и случилась. Помогать людям – призвание ее жизни, признается Катажина Курцевич. И это навсегда.

Катажина Курцевич, врач скорой помощи подстанции № 9 городской станции скорой медицинской помощи:

Работа на самом деле очень сложная, но при этом очень интересная. Ты никогда не знаешь куда ты попадешь. Всегда надо быть готовыми ко всему. В любой ситуации надо найти быстрое и верное решение, потому что от этого зависит жизнь человека.