Вадим Боровик: Минск должен быть столицей СНГ

Кирилл Казаков, СТВ: Многие говорили о том, что СНГ – такая организация, которая должна цивилизованно развести республики бывшего СССР. В итоге мы уже расходимся больше 30 лет. И организация по-прежнему существует. Она выполнила свою функцию этого самого развода? Либо же, может быть, кто-то лукавил, когда так называл эту историю?

Вадим Боровик, политолог:

Во-первых, никогда ничего не надо ломать, если это можно даже на 15 % использовать в интересах государства. Как только поломали, уже не построите, всегда дороже обойдется. Второе – никогда не надо никого слушать извне. Вот даже разводятся люди, не надо никого слушать, самим надо договориться, самый дешевый вариант. Вот нас пытались все время обучать, как нам разводиться, какие нам организации создавать. Сегодня, естественно, никакого мирного развода не было в СНГ. Кровавый развод, очень болезненный и сложный. Но тем не менее, так что? Делаем какие выводы? Все было плохо и давай все развалить? Нет. Здравый смысл и логика должны существовать. Сегодня мы можем в рамках СНГ даже на уровне глав государств встретиться, пожать друг другу руку, где-то обменяться мнением. Можем? Можем.

Это повод для того, чтобы эту организацию сохранить? Конечно, повод. Но, опять же, из этой организации уже выстроились другие сферы взаимоотношений. Тот же ЕС. Как появился? Тоже страны, входящие в состав СНГ. То есть те страны, которые более трезво оценивали свои экономические возможности. Понимали, где рынки для их товаров. Понимали, что ломать – не строить, поломаем – будем за это платить. А видите, чем платят? Жизнью своих сограждан платят. Платят безопасностью и населением. Демография страдает.

Поэтому к СНГ надо подходить очень осторожно, никаких резких движений быть не должно. И Минск должен быть столицей СНГ. Минск – центр географической Европы, самая цивилизованная страна, которая всегда была донором региональной и международной стабильности. Мы никогда никого не провоцировали на конфронтацию, напротив – всех всегда усаживали за стол переговоров. Поэтому столица Минск – это закономерно.