Гайдукевич: мы ни одного конфликта на просторах СНГ не разожгли, а от нас бы этого хотели

Держаться вместе. На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? В преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудили интеграционные вопросы.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Все те страны, которые говорят «выйдите из СНГ» и кто не сотрудничает в рамках СНГ, что они получили? Все просто. Прошло 30 лет, можно легко посчитать. Ничего! Все те, кто отказался от СНГ, не получили ничего. Они теряют площадку, они теряют возможность коммуникации.
Почему они говорят, что СНГ не нужно? Это не позиция их народов. Это не позиция большинства людей, которые там живут. Это позиция не суверенного в полной мере государства. Объясню почему. После распада СССР самый большой миф, который внушали гражданам на просторах СССР, что Запад хочет на месте СССР получить 15 сильных, независимых государств, которые экономически развиваются, прекрасно живут, чтобы все были счастливы и были мощные просторы бывшего Советского Союза. Это ложь. Хотели на этом месте получить – получили расчлененную Россию, а вокруг нее 14 зависимых, экономически слабых государств, которые находятся в вассальном положении по отношению к Западу. А еще желательно, чтобы они с Россией воевали. Вот какая была цель. Все, кто получил ограниченный суверенитет, как в Прибалтике, они к этому положению пришли.
Абсолютно прав Вадим Боровик. Разрушать не строить. СНГ – это прекрасная возможность общаться и решать конкретные проблемы. Я слышу иногда, что надо с ООН уйти. Я слышу иногда: хватит выступать на каких-то международных площадках. Это глупость! Каждая площадка, где звучит голос Беларуси, крайне важна, потому что наш голос не просто слышали. Когда Президент выступает в СНГ, когда он ездит на зеленый климатический форум… Можно тоже сказать: зачем он нужен? Какая борьба с климатом? Смешно! Там никто с климатом не борется, чтобы он был зеленым. Там приезжают лидеры стран, которые запускают ракеты, развязывают войны, а потом приезжают и рассказывают про экологию.
Олег Гайдукевич:
Когда Президент выходит на трибуну и про это говорит, его слышит весь мир. Это важно? Важно. Тем более в рамках СНГ. Еще одна важная мысль: Запад мечтает (об этом наш Президент говорил не один раз), чтобы все переругались на просторах СНГ. Поэтому наша политика, кстати, чем она грамотная – мы ни одного конфликта на просторах СНГ не разожгли, а от нас бы этого хотели. Мы не сделали ни одного жесткого заявления.
Я буду конкретен – возьмем обиды в Армении, что Президент что-то там жестко сказал. А что он сказал? Он сказал правду. Он сказал, что Армения никому на Западе не нужна. Так я могу сказать: это правда. Не потому, что армяне плохие, не потому, что армянский народ плохой или страна плохая. Ну не нужны вы! Вас рассматривают как площадку для войны с Россией. Вот и вся правда. Мы все делаем для того, чтобы не пойти по сценарию Запада. Запад хочет, чтобы мы переругались, а мы будем строить мосты, в том числе в рамках СНГ. Потому что Запад бы мечтал: из СНГ все вышли, общения нет, потому что якобы не имеет смысла. Это им и нужно. Мы по этому сценарию не пойдем!