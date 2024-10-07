Гайдукевич: мы ни одного конфликта на просторах СНГ не разожгли, а от нас бы этого хотели

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все те страны, которые говорят «выйдите из СНГ» и кто не сотрудничает в рамках СНГ, что они получили? Все просто. Прошло 30 лет, можно легко посчитать. Ничего! Все те, кто отказался от СНГ, не получили ничего. Они теряют площадку, они теряют возможность коммуникации.

Почему они говорят, что СНГ не нужно? Это не позиция их народов. Это не позиция большинства людей, которые там живут. Это позиция не суверенного в полной мере государства. Объясню почему. После распада СССР самый большой миф, который внушали гражданам на просторах СССР, что Запад хочет на месте СССР получить 15 сильных, независимых государств, которые экономически развиваются, прекрасно живут, чтобы все были счастливы и были мощные просторы бывшего Советского Союза. Это ложь. Хотели на этом месте получить – получили расчлененную Россию, а вокруг нее 14 зависимых, экономически слабых государств, которые находятся в вассальном положении по отношению к Западу. А еще желательно, чтобы они с Россией воевали. Вот какая была цель. Все, кто получил ограниченный суверенитет, как в Прибалтике, они к этому положению пришли.

Абсолютно прав Вадим Боровик. Разрушать не строить. СНГ – это прекрасная возможность общаться и решать конкретные проблемы. Я слышу иногда, что надо с ООН уйти. Я слышу иногда: хватит выступать на каких-то международных площадках. Это глупость! Каждая площадка, где звучит голос Беларуси, крайне важна, потому что наш голос не просто слышали. Когда Президент выступает в СНГ, когда он ездит на зеленый климатический форум… Можно тоже сказать: зачем он нужен? Какая борьба с климатом? Смешно! Там никто с климатом не борется, чтобы он был зеленым. Там приезжают лидеры стран, которые запускают ракеты, развязывают войны, а потом приезжают и рассказывают про экологию.