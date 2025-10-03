В Стародорожском районе более 50% площадей с кукурузой убрано на силос
В Минской области жаркая пора заготовки кормов. Аграрии намерены получить около 4 миллионов тонн зеленой массы. Основа питательных кормов – кукурузный силос. Чтобы его получить в нужном объеме, хозяйствам региона предстоит убрать около 200 тысяч гектаров с витаминной культурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Урожайность – 280 центнеров с гектара. Уже в закромах половина объема от необходимого силоса. В лидерах – аграрии Березинского, Несвижского и Любанского района.
Более 50 % площадей с кукурузой убрано на силос и в Стародорожском районе. В хозяйстве «Залужье» в 2025 году под культуру отвели более тысячи гектаров. Уже заготовлено 15 тысяч тонн на силос. Для кукурузы на зерно в хозяйстве выделили порядка 300 гектаров. Из-за погодных условий работы только началась, однако темп задан хороший. Средняя урожайность – 90 центнеров с гектара.
Дмитрий Королько, директор ОАО «Залужье»:
Работает три комплекса. Недельки две, и мы с кукурузой закончим. Заготовка силоса проходит своим чередом. Соблюдаем все технологии как заготовки, так и в кормлении. Наличие качественных кормов – это залог успешного хозяйства.
Зеленая жатва продолжается. Планируется, что к середине октября вся кукуруза на силос будет убрана.