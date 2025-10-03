В Стародорожском районе более 50% площадей с кукурузой убрано на силос

В Минской области жаркая пора заготовки кормов. Аграрии намерены получить около 4 миллионов тонн зеленой массы. Основа питательных кормов – кукурузный силос. Чтобы его получить в нужном объеме, хозяйствам региона предстоит убрать около 200 тысяч гектаров с витаминной культурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Урожайность – 280 центнеров с гектара. Уже в закромах половина объема от необходимого силоса. В лидерах – аграрии Березинского, Несвижского и Любанского района.