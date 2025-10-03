В Жодинской центральной городской больнице открыли современное гинекологическое отделение
Модернизация системы здравоохранения Минской области – одно из приоритетных направлений развития региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для повышения качества и доступности медпомощи возводят новые объекты, а еще совершенствуют существующие: проводят капитальный ремонт, обновляют материально-техническую базу. Так, в центральной городской больнице Жодино после масштабной модернизации распахнуло свои двери гинекологическое отделение. Также идет строительство диагностического корпуса.
Тему продолжит Ольга Пасечник.
В гинекологическом отделении Жодинской центральной городской больницы сделан свежий ремонт и установлена новая мебель. Также появилось высокоточное современное оборудование, что позволило расширить спектр оказываемых услуг. Все это плоды масштабного обновления. Открытия отделения ждали как медицинские работники, так и пациенты.
Обновленное отделение рассчитано на 35 мест. Для комфорта пациентов и эффективной работы медработников здесь установили современное оборудование, включая гинекологический комплекс. Ежедневно с его помощью в отделении проводят более 15 различных исследований.
Анна Чернявская, заведующая гинекологическим отделением, акушер-гинеколог Жодинской центральной городской больницы:
Появилось кресло, которое позволяет пациентам с инвалидностью, пациентам пожилого возраста, которые раньше на кресло забраться не могли, сейчас в полной мере получить нашу помощь. Таких кресел всего в городе два, в детской поликлинике и у нас.
Также в отделении появился современный УЗИ-аппарат. Оборудование позволило повысить качество и эффективность исследований. Изображение передается в высоком разрешении, что позволяет медработникам точно и оперативно назначить необходимое лечение.
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