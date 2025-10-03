Строгие стандарты охраны труда – побывали на стройке нового хирургического корпуса в Минске

Строительство нового хирургического корпуса № 2 Минской областной клинической больницы действительно впечатляет своими масштабами. Общая площадь объекта превышает 60 тысяч квадратных метров. Стартовали работы осенью 2023 года. Сегодня выполнено уже более 50 %. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2026 года, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Новый медицинский комплекс станет крупнейшим в регионе. Для комфорта пациентов палаты будут рассчитаны всего на два-три человека. Ключевое преимущество – это концентрация всего спектра высокотехнологичной хирургической помощи в одном месте.

Элла Маркевич, корреспондент:

Всю мощь будущего медучреждения подчеркивают его параметры – восемь этажей монолитных конструкций, рассчитанных на 380 мест. Особое внимание – отделению реанимации. Предполагается, что для него будет отведено свыше 20 мест. Поражает центр не только своими будущими медицинскими возможностями, но и строгими стандартами охраны труда. Каска, спецодежда, исправный инструмент – без этого комплекта на объект не попасть.

Михаил Савицкий, производитель работ СУ-95 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»:

Жизнь и безопасность людей должна быть на первом плане. Ежедневно утром проводится линейка безопасности. В течение дня контролируется охрана труда на объекте. То есть контролируется, чтобы люди соблюдали технику безопасности, носили каски. Если проводятся работы на высоте, соответственно, чтобы люди были обеспечены и пользовались поясами. Контролируем, чтобы люди пользовались средствами индивидуальной защиты. Люди ценят свою жизнь, свое здоровье, поэтому даже заставлять не приходится. Люди сами тоже контролируют, чтобы у них все было в наличии, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Контроль безопасности ведется комплексно – от ежедневного допуска к работе до ежеквартальных проверок.

Александр Гаврусик, начальник бюро охраны труда ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»:

При обнаружении каких-то замечаний – запись в журнале контроля, выдача предписаний под подпись прорабу. Устанавливаются сроки выполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений. Соответственно, контроль предыдущих нарушений, которые ранее выдавались. Ежеквартально во главе с главным инженером треста тоже проводится по всем объектам контроль.