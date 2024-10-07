В столицу прибыл второй поезд для новой линии Минского метрополитена

Тем временем в столицу из России прибыл второй поезд «Минск-2024». Он будет курсировать по Зеленолужской ветке метро. В новом составе сквозные проходы, широкие двери и система климат-контроля. Аналогичный поезд уже проходит обкатку. Параллельно ведется обучение машинистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Наш корреспондент Анна Куртасова в числе первых пассажиров протестировала новинку и оценила преимущества.

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Поставляется 7 составов по 4 вагона. 3 октября пришел второй состав. Срок службы составов рассчитан на 31 год. Этот состав уже второй по счету. Сейчас он находится в электродепо. А пока проходит обкатка первого поезда. Он курсирует в тестовом режиме на Зеленолужской и Автозаводской линиях. Этот состав прибыл в Минск в конце июля.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

В процессе пуска-наладки участвуют специалисты завода «Метровагонмаш» – тестируем самые различные системы. Сначала начиналось все движение только ночью, когда метро закрыто. Сейчас и в дневное время тестируем, но поезда на станциях не останавливаются. Современные поезда будут курсировать по Зеленолужской ветке после введения новых станций. Сейчас машинисты обучаются управлению инновационным составом под руководством инструктора. Они уже изучили теорию и перешли к практике.