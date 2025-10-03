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Сазановец о ветеранах-строителях: подарили тур выходного дня каждому за их труд и преданность профессии

03 октября 2025 14:53
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О том, как общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда? и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Работа профсоюзов Беларуси, конечно, не ограничивается только охраной труда. Вы заботитесь обо всем и обо всех – и о детях сотрудников, и о ветеранах производства. На днях вы отметили День пожилых людей. С чем подошли к празднику столичные профсоюзы? Какие были мероприятия? Какая-то помощь была оказана?

Сазановец о ветеранах-строителях: подарили тур выходного дня каждому за их труд и преданность профессии-2

Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я скажу больше про ветеранов труда – строителей Минска. Акция, которая прошла на базе нашего санатория «Белорусочка». Каждый ветеран, их порядка 50 со всего Минска – это лучшие ветераны строительной отрасли, были удостоены чести. Первое – мы их привезли в санаторий. Показали, какой замечательный у нас есть свой санаторий, который сегодня работает по всем направлениям, по всем заболеваниям. Мы дали им возможность попробовать процедуры. Самое главное – подарили им тур выходного дня каждому за их труд, преданность профессии. За то, что они более 40 лет каждый отдали этой профессии. Так мы их поздравили. Мероприятия прошли во всех организациях, но большое финальное было в Минском горкоме профсоюза строителей.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Санатории # ветераны

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