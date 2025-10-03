Сазановец о ветеранах-строителях: подарили тур выходного дня каждому за их труд и преданность профессии

О том, как общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда? и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Работа профсоюзов Беларуси, конечно, не ограничивается только охраной труда. Вы заботитесь обо всем и обо всех – и о детях сотрудников, и о ветеранах производства. На днях вы отметили День пожилых людей. С чем подошли к празднику столичные профсоюзы? Какие были мероприятия? Какая-то помощь была оказана?