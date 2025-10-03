Лельчицы принимают областные «Дожинки» – на главной площади прошло чествование хлеборобов

Праздник на широкую ногу – в Лельчицах проходят «Дожинки» Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главной площади городского поселка под звуки торжественной музыки и аплодисменты гостей состоялось центральное событие фестиваля – чествование хлеборобов.

74 экипажа комбайнеров в области преодолели планку в две тысячи намолота, еще шесть собрали по три тысячи тонн зерна. Все трудились на сельхозтехнике Гомельского производства. В статусе лидера жатвы юго-восточного региона прочно закрепился Буда-Кошелевский район. Такой богатый урожай там собрали впервые.

Валентин Ундруль, председатель Буда-Кошелевского райисполкома:

Год для нас был действительно уникальным, мы собрали урожай, достойный нашего района. Самая большая урожайность у нас получилась у нескольких предприятий, но самое главное – валовой сбор больше 100 тысяч – это рекорд для района и области. Поэтому огромное спасибо облисполкому, комитету по сельскому хозяйству, которые оказали неоценимую поддержку проведению уборочной кампании, что позволило нам вовремя провести все работы и убрать достойный урожай. И на будущее, надеюсь, что мы сделаем все, чтобы и в 2026 году урожай был такой же и не меньше.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

В 2025 году Гомельщине повезло с осадками, мне кажется, это существенную прибавочку дало. Как бы мы ни говорили, дожди, не дожди, но если бы вы не вложили душу в этот труд, все, что надо, сделали по технологии, конечно, каравая такого и не было бы.