Ирина Новикова: Россия становится урановым монополистом

На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? В преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудили интеграционные вопросы.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Про уран вы правильно абсолютно сказали. Если говорить о нынешней ситуации с ураном, то Россия становится монополистом. СВО началась в феврале, а в январе Путин купил месторождение, заключил соглашение. Он очень долго договаривался с Назарбаевым, не получалось. И вот договорился с Токаевым, купил урановое месторождение. Потом в Нигере вытеснили тоже. Там же тоже находится...

Кирилл Казаков, СТВ:

Там, насколько я помню, в 120 раз увеличилась стоимость урана после того, как ушли французы. Это какая стоимость вот этих колониальных завоеваний так называемых…

Ирина Новикова:

По-моему, и в Мали тоже уран. Если задуматься, почему Макрон так сильно не любит президента Путина? Потому что сейчас Россия становится урановым монополистом. А смотрите дальше.