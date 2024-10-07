Ирина Новикова: Россия становится урановым монополистом

На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? В преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудили интеграционные вопросы.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Про уран вы правильно абсолютно сказали. Если говорить о нынешней ситуации с ураном, то Россия становится монополистом. СВО началась в феврале, а в январе Путин купил месторождение, заключил соглашение. Он очень долго договаривался с Назарбаевым, не получалось. И вот договорился с Токаевым, купил урановое месторождение. Потом в Нигере вытеснили тоже. Там же тоже находится...
Кирилл Казаков, СТВ:
Там, насколько я помню, в 120 раз увеличилась стоимость урана после того, как ушли французы. Это какая стоимость вот этих колониальных завоеваний так называемых…
Ирина Новикова:
По-моему, и в Мали тоже уран. Если задуматься, почему Макрон так сильно не любит президента Путина? Потому что сейчас Россия становится урановым монополистом. А смотрите дальше.
Кирилл Казаков:
А сколько атомных станций во Франции находится?
Ирина Новикова:
29. Я хочу сказать, буквально вчера, по-моему, проходил в Казахстане референдум по строительству.
Кирилл Казаков:
71% «за» высказался.
Ирина Новикова:
Они посмотрели… Я так думаю, в том числе и на нас смотрели, на строительство нашей станции, на то, что дала атомная станция Беларуси. Я думаю, поэтому и было принято решение о проведении референдума. Я думаю, что они будут строить атомную станцию, у них энергии не хватает. Другое дело, что, возможно, не такую большую. Сейчас речь идет о том, что создаются малые атомные станции. Заключено соглашение, я знаю, в Узбекистане. Россия будет создавать вот эту малую атомную энергетику. На территории стран СНГ не просто ресурсы, а самым главным ресурсом является человеческий ресурс, не забывайте, что самое лучшее образование было в Советском Союзе, самые лучшие кадры были подготовлены в Советском Союзе, которые потом перетекли, плавно их переманивали, в том числе в Соединенные Штаты, в другие европейские страны. Это тоже самый главный наш ресурс. Поэтому есть за что бороться.
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