80-летие Великой Победы – это важно для СНГ? Ответил Олег Дьяченко

Кирилл Казаков, СТВ:

Завтрашнее заявление лидеров стран СНГ по поводу 80-летия Победы. Насколько оно важно, в том числе и для того, чтобы мы защитили свою ментальную единость?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это Победа народов-интернационалистов. Потому что невозможно было тогда, в 1941-1945-м, одержать Победу над германским фашизмом, Германией и ее сателлитами, если бы мы тогда не объединились. За освобождение Беларуси воевали многие народы Советского Союза. И азербайджанцы, я уже не говорю про русских, и татары, и армяне, и украинцы. Все. Если мы с вами сегодня проедем по нашим мемориалам, то сколько фамилий узбекских, таджикских, армянских, азербайджанских. Эти парни легли в нашу землю, чтобы мы жили свободно и независимо. Поэтому сегодня память о той войне священна. Это та матрица, на которой мы сегодня можем и должны проводить интеграционные процессы. Тем более что по линии парламента разработан очень интересный молодежный проект «Поезд Памяти», в котором участвуют представители молодежи. Это очень интересно. Они посещают и в Беларуси, и в России знаковые места, места, которые священны для каждого человека.

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