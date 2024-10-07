СНГ – это организация развода СССР? Ответил Андрей Лазуткин

Держаться вместе. На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? В преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудили интеграционные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

СНГ, публичный лозунг. Насколько это все-таки неактуальная, старая, ретроградная организация? Либо Содружество Независимых Государств – это организация не только развода бывшего СССР, но и диалоговая площадка?