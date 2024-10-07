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СНГ – это организация развода СССР? Ответил Андрей Лазуткин

07 октября 2024 16:12
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Держаться вместе. На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? В преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудили интеграционные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:
СНГ, публичный лозунг. Насколько это все-таки неактуальная, старая, ретроградная организация? Либо Содружество Независимых Государств – это организация не только развода бывшего СССР, но и диалоговая площадка?

СНГ – это организация развода СССР? Ответил Андрей Лазуткин-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Старая, не старая, а задачи она выполняет весьма актуальные. Первое – это обход санкций, второе – это безопасность и контакты между спецслужбами. И третье – это, конечно, контакты между лидерами государств. Сегодня не так много форматов, где можно пообщаться, особенно после введения санкционной политики. Поэтому есть формат пятерки – ЕАЭС, есть формат более широкий – это формат нашего СНГ. Еще другого пока у нас нет. Возможно, завтра это будет ШОС, БРИКС, что-то еще. Но пока мы работаем так, как работаем, в рамках наших государств, где очень важна роль лидера. Это касается и России, и Беларуси, и стран Средней Азии. Это формат весьма подходящий. Да, он достаточно аморфный, рыхлый. Это некий клуб, который создан для общения, но у нас сильные лидеры именно так могут работать. Если бы система была более жесткая, это бы приводило к определенным противоречиям, которых мы стараемся избегать.

# Кирилл Казаков # Андрей Лазуткин # СНГ # Международная политика

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