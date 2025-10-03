Как инновационная пропускная система позволит создать безопасные условия труда – депутат Мингорсовета о секретной разработке

О том, как общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда, и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Международная организация труда объявила темой 2025 года «Революционные подходы к безопасности и гигиене труда: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочих местах». Как это можно проиллюстрировать на примере белорусских предприятий, на примере «Керамина»?

Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов:

Безопасные условия труда – это важнейший приоритет для каждой организации и отрасли. На сегодня белорусские производители занимаются разработкой инновационных систем с использованием искусственного интеллекта. Один из примеров, который нас очень так радует, связан со средствами индивидуальной защиты. То есть вход на предприятие происходит после вагончика. Представим, что мы пришли из дома, побыли в вагончике, оделись в спецодежду, надели все, что нам необходимо, и движемся на объект. Перед нами стоит стена, то есть ворота, которые мы должны пересечь. Камера искусственного интеллекта оценивает вас в течение 15 секунд – все ли СИЗ вы надели, все ли правильно. Наталья Надольская:

Это у нас уже такое работает?