Как инновационная пропускная система позволит создать безопасные условия труда – депутат Мингорсовета о секретной разработке
О том, как общими усилиями сформировать позитивную культуру охраны труда, и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Международная организация труда объявила темой 2025 года «Революционные подходы к безопасности и гигиене труда: роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочих местах». Как это можно проиллюстрировать на примере белорусских предприятий, на примере «Керамина»?
Александр Сазановец, депутат Минского городского Совета депутатов:
Безопасные условия труда – это важнейший приоритет для каждой организации и отрасли. На сегодня белорусские производители занимаются разработкой инновационных систем с использованием искусственного интеллекта. Один из примеров, который нас очень так радует, связан со средствами индивидуальной защиты. То есть вход на предприятие происходит после вагончика. Представим, что мы пришли из дома, побыли в вагончике, оделись в спецодежду, надели все, что нам необходимо, и движемся на объект. Перед нами стоит стена, то есть ворота, которые мы должны пересечь. Камера искусственного интеллекта оценивает вас в течение 15 секунд – все ли СИЗ вы надели, все ли правильно.
Наталья Надольская:
Это у нас уже такое работает?
Александр Сазановец:
Это секретная разработка, она появится скоро. Здесь искусственный интеллект считывает, что у вас все правильно и вы проходите на объект. Если неправильно, у вас не открываются двери. Давайте возьмем алкорамку так называемую. Что делает алкорамка? Вам не надо иметь медика, который даст трубку, то есть трубка уже есть. В этой рамке ты дышишь, в выдыхаемом воздухе у тебя оценивается этиловый спирт. Плюс ко всему у тебя измеряется температура тела и, самое главное, кислородное насыщение в крови.
Второй момент: приложив пропуск, информация сразу ушла руководителю подразделения. Если вдруг у человека превысила температура или у него все-таки есть остаточные, то пропуск заблокировал, не пустил человека на предприятие. Будем брать температуру. Во времена, когда была пандемия, мы понимаем, что человек с температурой опасен для других. Но он заблокирован и не зашел на предприятие в основную массу людей. Инвестиция, вложенная в эту алкорамку что сделала? Получила свой результат.
Подробности в видео.