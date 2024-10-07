На выборы Президента Беларуси приедет огромное количество наблюдателей из СНГ и Европы – Гайдукевич

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сейчас парламентская делегация находится в Казахстане, наблюдая за референдумом в Казахстане. У нас очень развиты эти взаимоотношения по линии парламентов всех стран СНГ по выборам. И это самое объективное, честное наблюдение. Когда я слышу: «Ой, наблюдатели СНГ приехали – значит, все хорошо». Глупости! Они не знают, как это все устроено. Десятки рекомендаций о проведении выборов, десятки вопросов, которые мы берем друг у друга и совершенствуем законодательство. Просто им не нравится, что мы это все делаем без вмешательства во внутриполитические дела, что наши депутаты и к нам депутаты СНГ приезжают не вредить, не врать, а реально смотреть за выборами, наблюдать, оценивать с точки зрения не геополитических чьих-то интересов, а с точки зрения соответствия национальному законодательству страны.

И я вам скажу уже сейчас, что на 2025 год, на президентские выборы в Беларуси, приедет огромное количество наблюдателей и со стран СНГ, и из Европы.