На выборы Президента Беларуси приедет огромное количество наблюдателей из СНГ и Европы – Гайдукевич

Держаться вместе. На каких принципах построено СНГ? Какие перспективы развития у этой международной организации и что в ближайшей политической повестке? В преддверии очередного заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств на площадке ток-шоу «По существу» обсудили интеграционные вопросы.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сейчас парламентская делегация находится в Казахстане, наблюдая за референдумом в Казахстане. У нас очень развиты эти взаимоотношения по линии парламентов всех стран СНГ по выборам. И это самое объективное, честное наблюдение. Когда я слышу: «Ой, наблюдатели СНГ приехали – значит, все хорошо». Глупости! Они не знают, как это все устроено. Десятки рекомендаций о проведении выборов, десятки вопросов, которые мы берем друг у друга и совершенствуем законодательство. Просто им не нравится, что мы это все делаем без вмешательства во внутриполитические дела, что наши депутаты и к нам депутаты СНГ приезжают не вредить, не врать, а реально смотреть за выборами, наблюдать, оценивать с точки зрения не геополитических чьих-то интересов, а с точки зрения соответствия национальному законодательству страны.
И я вам скажу уже сейчас, что на 2025 год, на президентские выборы в Беларуси, приедет огромное количество наблюдателей и со стран СНГ, и из Европы.
Вадим Боровик, политолог:
Назовите мне в мире страну, куда приехали наблюдатели СНГ и после этого была цветная революция, переворот, экономический кризис.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ноль.
Вадим Боровик:
Куда только едут наши западные друзья, особенно это фирма – англосаксы, Вашингтон и Лондон. Они даже сейчас своих на Западе уничтожают, Европу уничтожают. Все, сразу цветная революция, госпереворот, спад и прочее. Самое мудрое поведение государств – создавать здесь благоприятные условия. Объединяются там, где хорошо и приятно.
СНГ – это организация развода СССР? Ответил Андрей Лазуткин.