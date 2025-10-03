В минской гимназии-колледже искусств появился музей «Краски времени». Узнали, чем он уникален
История этого учреждения образования началась почти 106 лет назад. За эти годы оно дало дорогу в жизнь не одному поколению талантливых ребят. Только представьте, 63 выпускника столичной гимназии-колледжа искусств стали стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Некоторые дважды.
Анна Меркушевич, корреспондент:
В этом учебном заведении что ни кабинет или мастерская, все – выставка произведений искусства. Продуман каждый уголок, везде чувствуется рука художников. Вот это, например, галерея академического рисунка, где представлены работы учащихся. Остановиться и полюбоваться хочется каждой.
Керамика, батик, соломоплетение, роспись по стеклу, вытинанка, а еще живопись, рисунок, композиция. Вся эта красота создается учителями и учащимися.
Лилия Мицура, директор Минской государственной гимназии-колледжа искусств:
На сегодня работает более 100 педагогов. 50% из них – это профессиональные художники, члены союза художников, члены союза дизайнеров. Учатся очень талантливые дети, их более 600. И это некий такой симбиоз, где учатся маленькие дети, средние и взрослые. Я привыкла говорить так, что сюда можно прийти во второй класс и выйти отсюда с дипломом среднего специального образования и с профессией, замечательной профессией дизайнера-учителя.
Во все времена здесь сохраняли традиции, которые существовали с первых дней работы учебного заведения. Чтили тех, кто стоял у истоков создания художественного образования в нашей стране. Однажды Изучая архивные материалы, педагоги подумали, а почему бы не создать в колледже пространство, где через историю учреждения можно будет узнать историю страны. Так появился музей «Краски времени».
Лилия Мицура:
Вы здесь найдете очень многие имена, которые известны во всей стране, и мы этим очень гордимся. Вся история жизни тех людей, которые прошли через это учреждение.
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