В минской гимназии-колледже искусств появился музей «Краски времени». Узнали, чем он уникален

История этого учреждения образования началась почти 106 лет назад. За эти годы оно дало дорогу в жизнь не одному поколению талантливых ребят. Только представьте, 63 выпускника столичной гимназии-колледжа искусств стали стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Некоторые дважды.

Анна Меркушевич, корреспондент:

В этом учебном заведении что ни кабинет или мастерская, все – выставка произведений искусства. Продуман каждый уголок, везде чувствуется рука художников. Вот это, например, галерея академического рисунка, где представлены работы учащихся. Остановиться и полюбоваться хочется каждой. Керамика, батик, соломоплетение, роспись по стеклу, вытинанка, а еще живопись, рисунок, композиция. Вся эта красота создается учителями и учащимися.

Лилия Мицура, директор Минской государственной гимназии-колледжа искусств:

На сегодня работает более 100 педагогов. 50% из них – это профессиональные художники, члены союза художников, члены союза дизайнеров. Учатся очень талантливые дети, их более 600. И это некий такой симбиоз, где учатся маленькие дети, средние и взрослые. Я привыкла говорить так, что сюда можно прийти во второй класс и выйти отсюда с дипломом среднего специального образования и с профессией, замечательной профессией дизайнера-учителя.