Лесхозы Минской области продолжают помогать пострадавшим регионам после буреломов

Лесхозы Минщины продолжают помогать наиболее пострадавшим регионам после ветровальных буреломов. Напомним, разрушительная стихия прошлась по Гродненской и Гомельской областям. Наши лесные хозяйства по мере возможности предоставляют спецтехнику и своих работников для оперативной ликвидации последствий буреломов. К помощи одним из первых присоединился и Воложинский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом в сюжете Юлии Минич.

Лесное хозяйство водитель сортиментовоза Виктор Мышлен выбрал не случайно. Ведь каждый день богат на события. Необыкновенная красота природы, сменяющиеся поры года. И знакомые тропы. Вот уже свыше 40 лет работник доставляет древесину для нужд деревообработки, ЖКХ и других потребителей. В сохранности и в срок.

Виктор Мышлен, водитель сортиментовоза Воложинского лесхоза:

Неважно зима или лето, дождь или метелица – мы всегда работаем. Теперь изменились сортиментовозы – стали более комфортные и красивые. Осень вступает в свои права, дороги в лесу скользкие, видимость ухудшается. Поэтому сейчас работа на технике требует наибольшей концентрации внимания. Древесину Виктор Мышлен доставляет не только по району. В списке и другие области, даже приграничные города. Всего на труднодоступных местах в лесхозе работают 10 таких сортиментовозов МАЗ. Один из них недавно передали коллективу по распоряжению Главы государства. Для поддержки лесного хозяйства после разрушительных действий июльской стихии. И почти сразу новая техника отправилась на помощь на участки Мозырьского опытного лесхоза – устранять последствия ветровальных буреломов.

Татьяна Казыро, заместитель руководителя по идеологической работе Воложинского лесхоза:

Наш лесхоз с первых дней после бурелома поехал помогать с вырубкой и разработкой лесосек. Сейчас мы готовим и очищаем их, но все же зависит от их площади.

Работники Воложинского лесхоза трудятся от души. Поэтому и получают высшие награды. За профессионализм, отдачу и бережное отношение к лесному фонду. Так, и Виктор Мышлен был удостоен государственной награды «За трудовые заслуги».