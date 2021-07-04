«Они собрались по велению сердца». Евгений Пустовой о том, как белорусы праздновали День Независимости

Новости Беларуси. Еще одни герои – ребята, которые покорили Эверест. Когда идет борьба за государство, когда над нашими национальными символами некоторые соседи пытались надругаться, эти белорусские парни тоже выступили с вполне понятным заявлением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для обращения к нации Президент выбрал символичное место – 35-метровый Курган Славы.

Евгений Пустовой, СТВ:

Курган Славы. В названии – код государственности, Курган Славы – олицетворение национальных смыслов, это высота нашей независимости. Здесь все руководство страны, заводчане, творческая интеллигенция, рабочие, молодежь. Они собрались по пригласительным? Нет, они собрались по велению сердца. Курган Славы – объединяющий символ для каждого белоруса. Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»

Евгений Пустовой:

Этот День Независимости оказался менее помпезным, больше напомнил домашний праздник. События 2020 года заставили ставшие для некоторых избитыми понятия прочувствовать сердцем. Могли бы потерять. Но наш флаг по-прежнему возвышается над зданиями, головами белорусов и даже на Эвересте. Теперь наш символ лунает над всем миром. Этот подарок будет основной святыней во Дворце Независимости. Что альпинисты подарили Президенту? Кстати, на награды в День Независимости может рассчитывать, что называется, и творческий бомонд Беларуси. Глава государства предложил новую традицию: ежегодно в главный день государственности посещать Большой театр. «Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?

Евгений Пустовой:

Этот душевный разговор состоялся на сцене оперного. Президент даже признался: здесь он нечастый гость – не до культпоходов, когда нужно постоянно заниматься делами. Результат такой деятельности – совсем иной вид брендовых объектов страны. Александр Лукашенко: Большой театр любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить