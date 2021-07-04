«Они собрались по велению сердца». Евгений Пустовой о том, как белорусы праздновали День Независимости
Новости Беларуси. Еще одни герои – ребята, которые покорили Эверест. Когда идет борьба за государство, когда над нашими национальными символами некоторые соседи пытались надругаться, эти белорусские парни тоже выступили с вполне понятным заявлением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для обращения к нации Президент выбрал символичное место – 35-метровый Курган Славы.
Евгений Пустовой, СТВ:
Курган Славы. В названии – код государственности, Курган Славы – олицетворение национальных смыслов, это высота нашей независимости. Здесь все руководство страны, заводчане, творческая интеллигенция, рабочие, молодежь. Они собрались по пригласительным? Нет, они собрались по велению сердца. Курган Славы – объединяющий символ для каждого белоруса.
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Евгений Пустовой:
Оппоненты критикуют: мол, уж слишком День Независимости Беларуси напоминает День Победы. Да. Просто у какого еще народа была такая Победа? Какая еще нация полностью могла быть уничтожена лишь за то, что она не вписывалась в планы европейских вершителей судеб? Какой еще народ освободил от нацистского гнета и тотального уничтожения целый континент? Поэтому наше 3 июля – это не какая-то выдуманная пропагандой империи грез дата. Это история нашей страны. Это история каждой нашей семьи. Президентский наказ прост и мудр: не забывайте своих предков.
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Евгений Пустовой:
С теми, кто историю борьбы и победы нашего народа изучал по учебникам и рассказам наших героев-фронтовиков, все понятно, им историческая вакцинация не нужна. Что называется, врожденный иммунитет против фальсификации. Под прицелом манкуртизации те, кто мир воспринимает по броским заголовкам мессенджеров. Им же управлять страной дальше. Не стоит мандражировать – к этому белорусская молодежь готова.
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Евгений Пустовой:
Этот День Независимости оказался менее помпезным, больше напомнил домашний праздник. События 2020 года заставили ставшие для некоторых избитыми понятия прочувствовать сердцем. Могли бы потерять. Но наш флаг по-прежнему возвышается над зданиями, головами белорусов и даже на Эвересте. Теперь наш символ лунает над всем миром.
Этот подарок будет основной святыней во Дворце Независимости. Что альпинисты подарили Президенту?
Кстати, на награды в День Независимости может рассчитывать, что называется, и творческий бомонд Беларуси. Глава государства предложил новую традицию: ежегодно в главный день государственности посещать Большой театр.
«Считайте решение принятым». Какую традицию Президент Беларуси предложил создать в Большом театре?
Евгений Пустовой:
Этот душевный разговор состоялся на сцене оперного. Президент даже признался: здесь он нечастый гость – не до культпоходов, когда нужно постоянно заниматься делами. Результат такой деятельности – совсем иной вид брендовых объектов страны.
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Евгений Пустовой:
Понятно, самый главный капитал Беларуси – люди. Но в отличие от технологий они могут ошибаться и даже капризничать. Особенно это явление распространено в творческой среде. Здесь же все такие одухотворенные и зачастую невероятно непредсказуемые. Ломать комедию на сцене – это одно, а вот когда в сцену для чужих геополитических игр превращают всю страну, тогда драматический финал переиграть нельзя.
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Евгений Пустовой:
Белорусы на авансцене мировой истории. И исполнять адажио будем пусть и в свойственном нам спокойном ритме, но точно по своим произведениям. Это и есть независимость.