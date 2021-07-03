Александр Лукашенко: мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь

Курган Славы – один из символов нашей великой Победы. Его возведение завершили в 1969 году. Такой огромный холм появился благодаря в том числе и тысячам небезразличных людей, которые посчитали своим долгом сделать вклад в создание мемориала. Они один за другим приносили сюда по горсти земли. Значительная же часть возвышенности холма насыпана землей, привезенной с мест боев и городов-героев.

Уже много лет этот величественный мемориал – символ нашей независимой и свободной жизни. Это подчеркнул и глава государства в своем выступлении. Однако свобода досталась нам большой ценой: в войне погиб каждый третий белорус, и каждый из них – однозначно герой. Сегодня дело за молодым поколением белорусов, которое должно добиться, чтобы все, в том числе и за рубежом, ценили великую Победу в Великой Отечественной войне и роль, которую в этом сыграл белорусский народ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего здесь сегодня я хотел бы обратиться к студентам исторических факультетов, курсантам Военной академии, Академии МВД, молодым управленцам и представителям общественных организаций. К тем, кто собрался сегодня здесь, ко всем вашим сверстникам. Вы – будущее нашей страны. Это не банальщина. Вот здесь почти сто процентов убежденных патриотов нашей Родины. Очень хотелось бы, чтобы вы не потеряли эту страну, именно вы. Чтобы вы пришли к руководству нашей страной и сохранили все то, что мы создали за четверть века.

Вы знаете, наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами. Вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы – наши дети, дети нашего поколения, и у некоторых из вас уже есть дети. Вы должны убедить их, что другой земли у них не будет, что это их земля, ваша земля.

Банально звучит, мы уже к этому привыкли, но забывать не должны. Не должны заговаривать главный факт современности, что нашу историю хотят переписать, нашу Великую Победу у нас хотят отнять. Те, кто хотят забыть эту Победу, просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том, это претензия к нашему поколению, что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь.