«Я вам помощник, пока я Президент». О чём Александр Лукашенко и студент договорились на Кургане Славы?

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И чтобы не было разночтений, один из студентов, к которым обращался Президент, прямо у Кургана поинтересовался у Александра Лукашенко, чем могут помочь молодые историки общему делу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы был хороший учебник о Великой Отечественной войне, книга. Вот как я первоклассникам дарю эту книгу – чтобы мы могли подарить каждому человеку молодому. Чтобы он прочитал эту книгу и посмотрел, что было. И обратили особое внимание, какую роль мы сыграли в той Великой Отечественной войне. Это будет очень сильный вклад. Вы этим занимаетесь. К этому учебнику мы можем дополнить то, о чем вы говорили: документы тех времен и те документы, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть. Если вы способны на что-то – сделайте, подключите людей. Если будете к памятникам приходить и приводить детей, дети ваши обязательно у вас спросят: зачем это, что это? Расскажите историю, покажите им.

Мы создали очень много памятников о подвигах белорусских людей. Они – счастье белорусского народа. Возьмите Красный Берег Гомельской области: выдавливать из девочки или мальчонки капли крови и потом поить, грубо говоря, этой кровью фашистов. Таких преступлений, наверное, не было. Я таких как историк не помню.

И мы должны это показывать. Им показывать, которые сегодня кричат о санкциях против нас, а сегодня уже продолжают террористические акты на территории Беларуси. Поэтому сделаете – будет хорошо. Я вам помощник, пока я Президент.