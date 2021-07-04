«Пупик закрой ему». Отец с ребёнком попросил Александра Лукашенко сфотографироваться. Как он отреагировал?

Новости Беларуси. День Независимости – это еще и день патриотизма. Самыми активными участниками праздника были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. День Независимости – это еще и день патриотизма. Самыми активными участниками праздника были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Молодые и неравнодушные лидеры мнений TikToka и Telegram-каналов съехались со всей страны. Некоторым удалось тесно пообщаться с Президентом.
– Можно сфотографироваться с вами?
– Давай флажок я тебе дам. Вот в эту ручку возьми. Ну-ка, возьми его как надо. Так, пупик закрой ему. Вот! Спасибо, уникальный снимок.
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