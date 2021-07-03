Александр Лукашенко: Большой театр любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить

Новости Беларуси. В День Независимости, обращаясь к коллективу, Александр Лукашенко напомнил о непростой судьбе Большого театра и многих других культурных объектов страны. Сегодня по качеству сцены, звуку и оснащенности они не уступают мировым площадкам, но так было не всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «В общем, намучились мы в театре в этом». О чём вспомнил Президент Беларуси в Большом?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я видел много театров, но этот самый любимый. Он любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить в том виде, в котором вы видите сейчас. Он любим своим уютом и неповторимой красотой. Ну, а если вы еще красивы на сцене, это приукрашает этот театр. Александр Лукашенко на премьере в Большом театре: «Я вам безмерно за это благодарен, вашу поддержку я чувствую»

Александр Лукашенко:

И вот я с Валентином Елизарьевым вспоминал те времена, когда я приходил в гримерки и меня артисты просили: «Нам бы хоть гримерку какую-то нормальную». У нас-то и денег тогда не было, а нам надо было восстановить объекты культуры. И посмотрите, что мы сделали. Филармонию восстановили, театр Янки Купалы полностью переделали. Я не буду перечислять, вы все это видели – и культурные, и спортивные объекты. С Прокопцовым начиналось с того, что порядок надо было навести в небольшом музее, а пришли к тому, что надо целый квартал. В ближайшие год-два мы полностью закончим эту реконструкцию.