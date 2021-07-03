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Александр Лукашенко: Большой театр любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить

03 июля 2021 20:15
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Новости Беларуси. В День Независимости, обращаясь к коллективу, Александр Лукашенко напомнил о непростой судьбе Большого театра и многих других культурных объектов страны. Сегодня по качеству сцены, звуку и оснащенности они не уступают мировым площадкам, но так было не всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В общем, намучились мы в театре в этом». О чём вспомнил Президент Беларуси в Большом?

Александр Лукашенко: Большой театр любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я видел много театров, но этот самый любимый. Он любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить в том виде, в котором вы видите сейчас. Он любим своим уютом и неповторимой красотой. Ну, а если вы еще красивы на сцене, это приукрашает этот театр.

Александр Лукашенко на премьере в Большом театре: «Я вам безмерно за это благодарен, вашу поддержку я чувствую»

Александр Лукашенко: Большой театр любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить-3

Александр Лукашенко:
И вот я с Валентином Елизарьевым вспоминал те времена, когда я приходил в гримерки и меня артисты просили: «Нам бы хоть гримерку какую-то нормальную». У нас-то и денег тогда не было, а нам надо было восстановить объекты культуры. И посмотрите, что мы сделали. Филармонию восстановили, театр Янки Купалы полностью переделали. Я не буду перечислять, вы все это видели – и культурные, и спортивные объекты. С Прокопцовым начиналось с того, что порядок надо было навести в небольшом музее, а пришли к тому, что надо целый квартал. В ближайшие год-два мы полностью закончим эту реконструкцию.

Александр Лукашенко: Большой театр любим не только тем, что мне пришлось его полностью разрушить и восстановить-5

Александр Лукашенко:
Мы везде приложились в те сложные времена к модернизации наших культурных объектов. Я больше сконцентрирован был на том, чтобы дать людям то место, где они должны творить. Это была не то что моя идея, это я считал главным для меня как Президента. Если мы не создадим для вас этих площадок, ну так и искусство негде будет показывать. Поэтому мы переделали все в нашей стране, и не только в Минске  во всех областных городах, и до домов культуры в районных центрах дошли. Ну а сейчас уже и до агрогородков, все, что положено для этого, мы делаем.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Александр Лукашенко # Валентин Елизарьев # Владимир Прокопцов # Фотофакт

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