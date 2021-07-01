«Одно из самых известных и памятных мест». Какую технику можно увидеть на военной аллее Кургана Славы?
Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества пройдут по всей стране. Минск по традиции отметит праздник наиболее широко. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой», где вечером 3 июля состоятся концерт и праздничный салют.
Мы здесь в первый раз. Решили ребенку показать, рассказать, наверное, впервые о том, какие события происходили в истории нашей страны. По-моему, это одно из самых известных и памятных мест в нашей стране.
Чтобы создать идеальный конус, подбирали специальный дёрн. Кто и как строил Курган Славы?
Курган Славы видел и перестроечное забвение, и масштабную реконструкцию. После того как памятный объект взял под опеку профсоюз, в 2014-м Курган словно пережил второе рождение. Обзавелся современной подсветкой и аллеей военной техники. Здесь и «летающий танк» Ил-2, и легендарная «Катюша».
Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:
Установили самолет Ил-2 и «Катюшу». Приятно посмотреть, «Катюша» стоит, стоит самолет. В интернете, бывает, проскочит: «Лучше, может быть, что-нибудь другое сделали». Но если все заменять на другое, то скоро мы забудем, что действительно делали, для чего построен Курган Славы.
Пришлось идти следом. Почему Пётр Машеров и Фидель Кастро спускались по склону Кургана Славы?
Что символично: сразу у авторов ансамбля не было представления, каким в итоге будет монумент. Выбрали абстракцию – ввысь устремились четыре штыка как символы четырех фронтов, освобождавших Беларусь. И не прогадали. Подобную концепцию потом повторяли по всему Союзу неспроста. В этом символе не только «Минский котел», но и Курская дуга, и блокада Ленинграда, и Сталинградская битва, и каждое-каждое сражение. Словом, вечная память обо всех, кто внес вклад в Великую Победу.