Чтобы создать идеальный конус, подбирали специальный дёрн. Кто и как строил Курган Славы?

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества пройдут по всей стране. Минск по традиции отметит праздник наиболее широко. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой», где вечером 3 июля состоится концерт и праздничный салют. Курган Славы тоже станет частью программы. Яна Шипко расскажет подробнее.

Величественный мемориал возвышается на 21-м километре автомагистрали Минск – Москва. Место это выбрано не только из-за хорошего обзора с разных направлений. Именно здесь, в Смолевичском районе, прошли решающие бои освободительной операции «Багратион». В так называемом Минском котле удалось замкнуть больше 100 тысяч гитлеровцев.

Яна Шипко, корреспондент:

Курган Славы – это поистине уникальная инженерная конструкция. Кроме профессиональных строителей, в его создании участвовали и тысячи обычных людей со всего Советского Союза. Как только стало известно о его возведении, сюда начали везти жмени земли со всех городов-героев и просто мест, где проходили кровопролитные бои. Так что это не просто символ освобождения Беларуси, но и символ общей Победы в Великой Отечественной.

Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:

Курган Славы строил весь Советский Союз. Мы еще маленькие были, мне было 12 лет, когда начали строить этот Курган Славы. Его строили, он был приурочен к 25-летию освобождения Беларуси. Свозили кто в мешочках, кто в касках, кто в чем. Люди свозили землю. Весь Советский Союз.

С этими касками многие из тех, кто тогда привозил землю, вернулись с фронта. Они брали с собой однополчан, семьи и стояли в вереницах очередей. Святым делом было лично увековечить подвиг борьбы за освобождение.