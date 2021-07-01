Чтобы создать идеальный конус, подбирали специальный дёрн. Кто и как строил Курган Славы?
Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества пройдут по всей стране. Минск по традиции отметит праздник наиболее широко. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой», где вечером 3 июля состоится концерт и праздничный салют.
Курган Славы тоже станет частью программы. Яна Шипко расскажет подробнее.
Величественный мемориал возвышается на 21-м километре автомагистрали Минск – Москва. Место это выбрано не только из-за хорошего обзора с разных направлений. Именно здесь, в Смолевичском районе, прошли решающие бои освободительной операции «Багратион». В так называемом Минском котле удалось замкнуть больше 100 тысяч гитлеровцев.
Яна Шипко, корреспондент:
Курган Славы – это поистине уникальная инженерная конструкция. Кроме профессиональных строителей, в его создании участвовали и тысячи обычных людей со всего Советского Союза. Как только стало известно о его возведении, сюда начали везти жмени земли со всех городов-героев и просто мест, где проходили кровопролитные бои. Так что это не просто символ освобождения Беларуси, но и символ общей Победы в Великой Отечественной.
Леонард Богушевич, директор УП «Дом профсоюзов»:
Курган Славы строил весь Советский Союз. Мы еще маленькие были, мне было 12 лет, когда начали строить этот Курган Славы. Его строили, он был приурочен к 25-летию освобождения Беларуси. Свозили кто в мешочках, кто в касках, кто в чем. Люди свозили землю. Весь Советский Союз.
С этими касками многие из тех, кто тогда привозил землю, вернулись с фронта. Они брали с собой однополчан, семьи и стояли в вереницах очередей. Святым делом было лично увековечить подвиг борьбы за освобождение.
Першая жменя ў курган, які высока ўзнімецца тут як вечны помнік мужнасці. Зямля з месца подвіга Нікалая Гастэлы.
Так, жменька за жменькой, рос уникальный рукотворный памятник. Его возводили к 25-летию освобождения Беларуси. Конечно, несмотря на народное паломничество во время строительства Кургана, холм высотой 35 метров – просчитанное до мелочей архитектурное сооружение. Нам не видны 30-метровый фундамент и поливочная система. Чтобы удержать идеальный конус от оползней, даже дерн подбирался специальный, с густым корневищем.