Александр Лукашенко на Кургане Славы: «Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям»

Новости Беларуси. О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике по Великой Отечественной войне. Обо всем этом в такой значимый день для нашей страны, 3 июля, говорил Александр Лукашенко во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из символов нашей Великой Победы. К появлению памятного монумента причастны не только профессиональные архитекторы и строители, но и обычные люди. Все те, кто посчитал своим долгом сделать вклад в создание мемориала, один за другим приносили сюда по горсти земли. Значительная же часть возвышенности холма насыпана землей, привезенной с мест боев и городов-героев.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для нас, белорусов, потерявших в той войне каждого третьего жителя, этот Курган Славы – сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни. Здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, то есть нам с вами и тем, кто придет после нас. Суть этого послания проста и всегда актуальна, а в наше время особенно: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества. Как точно было сказано в те далекие годы, когда был сотворен этот памятник.

Мы, современное поколение, помним, что герои Великой Отечественной войны нам подарили жизнь, и стараемся прожить ее достойно памяти этих героев. Памяти тех, кто создавал этот памятник. Тех, кто отстоял потерянные в 90-е традиции и восстановил мемориальный комплекс, придав ему современный облик.

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