Пришлось идти следом. Почему Пётр Машеров и Фидель Кастро спускались по склону Кургана Славы?
Новости Беларуси. Считанные дни остаются до главного государственного праздника Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы создать идеальный конус, подбирали специальный дёрн. Кто и как строил Курган Славы?
В разгаре подготовка ко Дню Независимости. Торжества пройдут по всей стране. Минск по традиции отметит праздник наиболее широко. Концертные площадки уже возводят возле Дворца спорта и стелы «Минск – город-герой», где вечером 3 июля состоится концерт и праздничный салют.
Курган Славы тоже станет частью программы. Яна Шипко расскажет подробнее.
Яна Шипко, корреспондент:
Создание лестницы, опоясывающей Курган Славы, было одним из самых сложных этапов. Когда Петру Машерову сказали, что может и не получиться, он лично сел за чертежи. Правда, тогда первый секретарь ЦК Компартии Беларуси еще не знал, что однажды ему все-таки придется пренебречь этим творением и спуститься прямо по крутому склону.
Речь о визите Фиделя Кастро. 241 ступеньку ввысь кубинский лидер преодолел. А вот вниз решил, по собственному выражению «как настоящий партизан», напрямик. Машерову ничего не оставалось, как последовать примеру гостя.