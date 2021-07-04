«Обожаю и буду говорить это всегда». Вот что сказала белоруска, которая призналась в любви Александру Лукашенко

Новости Беларуси. Самыми активными участниками празднования Дня Независимости были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Самыми активными участниками празднования Дня Независимости были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Можно вас обнять, пожалуйста?
– Будешь счастливой. Мужа нет здесь? А так муж будет ревновать. Я шучу.
Такое видео – залог просмотров с тремя нулями точно. Это еще раз свидетельствует: именно Президент Лукашенко – национальный лидер и лидер интернет-повестки.
Стюша Тайм, блогер:
Я учусь у него стойкости, храбрости. Когда у меня какие-то сложные моменты в жизни, я вспоминаю, сколько сложностей у Президента и думаю: да у меня мелочи вообще. Поэтому я счастлива, что мне удалось сказать, что я его люблю. Я его реально люблю, обожаю и буду говорить это всегда.
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