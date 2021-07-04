«Обожаю и буду говорить это всегда». Вот что сказала белоруска, которая призналась в любви Александру Лукашенко

– Можно вас обнять, пожалуйста? – Будешь счастливой. Мужа нет здесь? А так муж будет ревновать. Я шучу.

Стюша Тайм, блогер:

Я учусь у него стойкости, храбрости. Когда у меня какие-то сложные моменты в жизни, я вспоминаю, сколько сложностей у Президента и думаю: да у меня мелочи вообще. Поэтому я счастлива, что мне удалось сказать, что я его люблю. Я его реально люблю, обожаю и буду говорить это всегда.