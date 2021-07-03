Александр Лукашенко на Кургане Славы: мы такие толерантные, допрыгались до того, что нас обидели

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Тот, кто хочет забыть эту Победу, они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том (это претензия к нашему поколению), что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь. Надо признать: наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили.

Я уже говорил о том, что мы начали это делать, расследуя преступления нацизма на белорусской земле. Это сродни белорусскому холокосту или холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать. Весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать, а мы такие толерантные, такие добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, но вам следует его продолжить. Это очень важно, это не менее важно, чем победы в экономике, результаты в экономике, в финансах, потому что это касается сердец и душ каждого человека. Если мы потеряем сердца и души, мы повторим то, что было в прошлом году. Может быть, еще в более худшем варианте.

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