«Они не знали, что такое голод». Как научить молодёжь гордиться достижениями Беларуси?
Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
У нас уже гордятся страной. Это есть. Гордятся главой государства.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас в ближайшее воскресенье День государственного флага и герба.
Николай Щекин:
Гордятся Президентом, ведь страну узнают по Президенту. Гордятся 9 Мая, порядком. Это все есть, просто сейчас это надо филигранно выстраивать.
Кирилл Казаков:
Что Знамя Победы в центре города висит.
Николай Щекин:
Единственная страна, где висит.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Надо научить еще нашу молодежь гордиться теми достижениями, которые мы достигли за 30 лет независимости. К сожалению, это большой пробел в нашей работе. И практика показывает, что ребята, которые приходят, когда им начинают в армии рассказывать, что нам есть чем гордиться в экономике и других отраслях, то они, к сожалению, не знают этого.
Кирилл Казаков:
У нас есть «Славянский базар», белорусская армия, БелАЗ.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
У нас замечательная молодежь. Когда мы с ней работаем, у нас как минимум 45 % остаются на контракт и продолжают свою службу: идут в милицию, идут в ОМОН, идут в охрану. Наша молодежь открыта и восприимчива к нашей идеологии.
Алена Сырова, СТВ:
Кто виноват в том, что не знают достижения нашей суверенной истории?
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
По поводу того, что нужно делать, чтобы это было на системной работе. Первое – это военно-патриотические клубы. Сказали, что сегодня их 1700, пусть будет 27 тысяч, но это не миллион. Система образования, через которую все однозначно проходят, должна быть на это ориентирована. Второе – это системная работа через знаковые даты с выходом семей в те же парки, трудовых коллективов.
Леонид Касинский:
Нужно научиться точечно акценты расставлять. Мы часто говорим о многом, но не ставим акценты.
Александр Кадлубай:
У нас есть много чем гордиться. У нас в рамках проекта «Школа активного гражданина» реализуется по проекту «Гордость за Беларусь», где четко разложено по сферам деятельности, где мы были, как мы достигали и где мы сейчас находимся. Любую ретроспективу там возьми, на простых цифрах детям доносится в рамках «Школы активного гражданина» (и подкрепляется знаковой личностью), что действительно есть. Что сейчас надо подростку и ребенку? Конкретно.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тут еще важный психологический момент, если про 30-летие говорим. Почему у молодежи немного девальвирована ценность 30 лет? Потому что они не знали, что такое голод, что такое настоящий кризис, в отличие от бабушек и дедушек.
Алена Сырова:
Зачем сравниваться с худшим? Они хотят с тем, что лучше.
Сергей Клишевич:
И у молодого человека понятие, что то, что мы сегодня имеем, хуже не будет. Это минимум. А у них даже нет понятия, что это можно потерять на раз-два, как это сегодня делают другие соседние государства. Для них это менее ценно, чем для более старшего поколения, которое пережило развал Советского Союза и другие кризисные этапы нашей истории.
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