«Они не знали, что такое голод». Как научить молодёжь гордиться достижениями Беларуси?

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу». Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

У нас уже гордятся страной. Это есть. Гордятся главой государства. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас в ближайшее воскресенье День государственного флага и герба. Николай Щекин:

Гордятся Президентом, ведь страну узнают по Президенту. Гордятся 9 Мая, порядком. Это все есть, просто сейчас это надо филигранно выстраивать. Кирилл Казаков:

Что Знамя Победы в центре города висит. Николай Щекин:

Единственная страна, где висит.

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Надо научить еще нашу молодежь гордиться теми достижениями, которые мы достигли за 30 лет независимости. К сожалению, это большой пробел в нашей работе. И практика показывает, что ребята, которые приходят, когда им начинают в армии рассказывать, что нам есть чем гордиться в экономике и других отраслях, то они, к сожалению, не знают этого. Кирилл Казаков:

У нас есть «Славянский базар», белорусская армия, БелАЗ.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

У нас замечательная молодежь. Когда мы с ней работаем, у нас как минимум 45 % остаются на контракт и продолжают свою службу: идут в милицию, идут в ОМОН, идут в охрану. Наша молодежь открыта и восприимчива к нашей идеологии. Алена Сырова, СТВ:

Кто виноват в том, что не знают достижения нашей суверенной истории?