«Что с небольшими городками?» Отличается ли патриотическое воспитание в разных местах Беларуси?

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу « По существу ».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Мы говорим сейчас о семье, семьями тоже надо гордиться. Но семьи в Минске, семьи в Браславе или в Столбцах – это разные семьи. Когда там, в какой-то деревне, может быть, не видят этих детей целыми днями, другая специфика работы. Там совершенно другие возможности, потенциал другой. Дифференцированно придется подходить, никуда от этого не денешься. Мы в Минске, может быть, хорошо все сделаем, в Бресте, областных городах, а что с небольшими городками?

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