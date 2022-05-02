ЦТ. Какими будут тесты 2022 года и какие нюансы важно учесть при регистрации?

Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она продлится до 1 июня. Записаться можно в определенных для этого учреждениях образования. Как правило, там же и будет проводиться ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какими будут тесты 2022 года и какие нюансы важно учесть при регистрации? Расскажет Арина Верховская.

Не за горами один из главных экзаменов любого абитуриента – централизованное тестирование, успешная сдача которого подарит заветную путевку в мир студенчества. Уже на входе абитуриентов встречают объявления c указанием всей необходимой информации: перечень документов, банковские данные для оплаты и время работы пункта. Можно ли зарегистрироваться на ЦТ онлайн и что для этого надо? Читайте здесь. Плату за прием и оформление документов следует внести не позднее 1 июня. Где сдавать ЦТ, каждый может выбрать самостоятельно, вне зависимости от места поступления.

Арина Верховская, корреспондент:

Чтобы зарегистрироваться дистанционно, следует зайти на сайт РИКЗ и создать личный кабинет. Внести паспортные данные, выбрать учебные дисциплины и пункты, где планируете писать экзамены. В этом случае регистрация закончится только после оплаты регистрационного взноса и получения пропуска.

До этого момента через личный кабинет еще можно корректировать информацию: выбрать другой предмет или поменять пункт регистрации. Однако если пропуск уже получен, то любые изменения совершаются только при личной явке. Несмотря на удобства онлайн-регистрации, некоторые абитуриенты все же предпочитают оформлять документы в самом же университете. Очередей в пунктах подачи заявок сегодня, 2 мая, не было. Традиционно в первый день документы приносят лишь самые ответственные абитуриенты. Регистрация на тестирование у Ромы заняла 10 минут. Он будущий фармацевт. Поступить в БГУ – мечта детства. Чтобы ее осуществить, выпускник активно готовится к экзаменам. Решение тестов и занятие с репетиторами – уже ежедневный ритуал.

Роман Затирка, абитуриент:

Поток людей очень большой. И хотелось как-то побыстрее забить себе место именно там, где хочется сдавать. Арина Верховская:

А какие предметы выбрали? Роман Затирка:

Химия, математика и русский. Курсы, репетиторы, что-то сам смотрю дома, что-то прорешиваю. ЦТ прошлых лет, РТ прошлых лет – все подряд.

До централизованного тестирования остался всего месяц. Это момент волнительный не только для абитуриентов, но и для родителей. Многие из них приходят на регистрацию вместе со своими детьми. Поддержать и помочь сделать правильный выбор.

Диана Затирка, мама Романа:

Очень волнительный сейчас этап. Очень ответственный этап. И он волнуется, и мы волнуемся. Вот, приехали сразу, чтобы подать, чтобы уже лежало это все и знали, что точно в тот день, в какой он хочет, чтобы именно туда, куда хочет.