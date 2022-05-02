ЦТ. Какими будут тесты 2022 года и какие нюансы важно учесть при регистрации?
Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование. Она продлится до 1 июня. Записаться можно в определенных для этого учреждениях образования. Как правило, там же и будет проводиться ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какими будут тесты 2022 года и какие нюансы важно учесть при регистрации? Расскажет Арина Верховская.
Не за горами один из главных экзаменов любого абитуриента – централизованное тестирование, успешная сдача которого подарит заветную путевку в мир студенчества. Уже на входе абитуриентов встречают объявления c указанием всей необходимой информации: перечень документов, банковские данные для оплаты и время работы пункта.
Можно ли зарегистрироваться на ЦТ онлайн и что для этого надо? Читайте здесь.
Плату за прием и оформление документов следует внести не позднее 1 июня. Где сдавать ЦТ, каждый может выбрать самостоятельно, вне зависимости от места поступления.
Арина Верховская, корреспондент:
Чтобы зарегистрироваться дистанционно, следует зайти на сайт РИКЗ и создать личный кабинет. Внести паспортные данные, выбрать учебные дисциплины и пункты, где планируете писать экзамены. В этом случае регистрация закончится только после оплаты регистрационного взноса и получения пропуска.
До этого момента через личный кабинет еще можно корректировать информацию: выбрать другой предмет или поменять пункт регистрации. Однако если пропуск уже получен, то любые изменения совершаются только при личной явке.
Несмотря на удобства онлайн-регистрации, некоторые абитуриенты все же предпочитают оформлять документы в самом же университете. Очередей в пунктах подачи заявок сегодня, 2 мая, не было. Традиционно в первый день документы приносят лишь самые ответственные абитуриенты. Регистрация на тестирование у Ромы заняла 10 минут. Он будущий фармацевт. Поступить в БГУ – мечта детства. Чтобы ее осуществить, выпускник активно готовится к экзаменам. Решение тестов и занятие с репетиторами – уже ежедневный ритуал.
Роман Затирка, абитуриент:
Поток людей очень большой. И хотелось как-то побыстрее забить себе место именно там, где хочется сдавать.
Арина Верховская:
А какие предметы выбрали?
Роман Затирка:
Химия, математика и русский. Курсы, репетиторы, что-то сам смотрю дома, что-то прорешиваю. ЦТ прошлых лет, РТ прошлых лет – все подряд.
До централизованного тестирования остался всего месяц. Это момент волнительный не только для абитуриентов, но и для родителей. Многие из них приходят на регистрацию вместе со своими детьми. Поддержать и помочь сделать правильный выбор.
Диана Затирка, мама Романа:
Очень волнительный сейчас этап. Очень ответственный этап. И он волнуется, и мы волнуемся. Вот, приехали сразу, чтобы подать, чтобы уже лежало это все и знали, что точно в тот день, в какой он хочет, чтобы именно туда, куда хочет.
В 2022 году серьезных изменений в тестировании не будет. Из приятных новостей: у абитуриентов появится больше времени на решение ЦТ по физике и математике – 210 минут вместо 180 минут. По традиции самыми массовыми испытаниями станут русский язык и математика. На экзамены по этим предметам отведено по два дня. График тестирования можно найти на сайте Республиканского института контроля знаний. Если выпускник пропустит какой-либо экзамен по уважительной причине, наверстать тестирование можно будет в резервные дни.