Новости по тегу #Николай Карпенков

Сегодня «Рысь» называют одним из символов военно-патриотического движения Беларуси. За пять лет небольшой проект вырос в масштабную площадку для воспитания молодежи. Здесь ребят учат дисциплине, ответственности, товариществу и любви к своей стране.
Скульптурная композиция отражает путь бойца и ожидание семьи.
Торжественные ритуалы принесения присяги прошли в соединениях и воинских частях по всей стране.
Служба бойцов внутренних войск – это ежедневный подвиг. Сегодня внутренние войска – это мощная и профессиональная структура. Около 12 тысяч военнослужащих несут службу в подразделениях по всей стране.
Детали рассказал заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
За это время подразделение закрепило за собой статус кузницы, где готовят элиту защитников Родины, а путевку в жизнь здесь получили более полутора тысяч офицеров.
Более 1 200 новобранцев произнесли слова священной клятвы верности Беларуси и ее народу.
Испытания на право ношения самого желанного отличительного знака для бойца внутренних войск состоят из множества этапов, которые проходят не один день. Претендентов постоянно сопровождают инструкторы, они следят за соблюдением строгих правил.
Традиция проведения испытаний, заложенная в 1993 году, сохраняет свои основные правила, но при этом «экзамен» постоянно адаптируют к современным вызовам.
«Мы укомплектованы более чем на 100%. Пришло очень хорошее молодое пополнение, креативные парни с хорошим чувством юмора, с хорошим образованием, отличные спортсмены».
Интервью с замминистра внутренних дел – командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым.
Успехи можно выделить по всем направлениям деятельности: будь то обеспечение общественной безопасности или повышение боевого потенциала, формирование новых подразделений или работа с подрастающим поколением.
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