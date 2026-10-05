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Новости по тегу #Николай Карпенков

Военно-патриотический клуб «Рысь» отметил 5-летие
05 октября 2026 05:58

Военно-патриотический клуб «Рысь» отметил 5-летие

В войсковой части 3310 торжественно открыли памятник «Семье защитника Отечества»
17 августа 2026 07:24

В войсковой части 3310 торжественно открыли памятник «Семье защитника Отечества»

Более тысячи бойцов пополнили внутренние войска МВД Беларуси
24 мая 2026 10:52

Более тысячи бойцов пополнили внутренние войска МВД Беларуси

Здесь не бывает рядовых будней! Посетили войсковую часть 3310
18 марта 2026 17:00

Здесь не бывает рядовых будней! Посетили войсковую часть 3310

Отряд спецназа «Буран» преобразован в отдельную воинскую часть
12 марта 2026 17:03

Отряд спецназа «Буран» преобразован в отдельную воинскую часть

Факультет внутренних войск Военной академии Беларуси отметил 33-летие со дня основания
26 января 2026 08:55

Факультет внутренних войск Военной академии Беларуси отметил 33-летие со дня основания

Торжественная присяга прошла во внутренних войсках МВД
15 ноября 2025 11:13

Торжественная присяга прошла во внутренних войсках МВД

Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились
17 сентября 2025 08:13

Марш-бросок и стрельба – квалификационные испытания на право ношения крапового берета завершились

Во Внутренних войсках МВД проходят испытания на право ношения крапового берета
12 июня 2025 07:40

Во Внутренних войсках МВД проходят испытания на право ношения крапового берета

Карпенков: 90% новобранцев изъявили желание служить по контракту
17 мая 2025 11:05

Карпенков: 90% новобранцев изъявили желание служить по контракту

«Мы никогда не работаем по старинке!» Карпенков – о работе в приграничье, подготовке бойцов и защите атомной станции
18 марта 2025 17:30

«Мы никогда не работаем по старинке!» Карпенков – о работе в приграничье, подготовке бойцов и защите атомной станции

Безопасность госграницы и охрана БелАЭС – вспоминаем достижения внутренних войск МВД в 2024-м
18 марта 2025 08:03

Безопасность госграницы и охрана БелАЭС – вспоминаем достижения внутренних войск МВД в 2024-м