Гигин: 8 лет назад в Одессе сожгли людей. Живьём. И когда говорим о ценностях победы – мы победили зло

Алена Сырова, СТВ: Гордо быть наследником тех людей, которые победили в Великой Отечественной войне. Мне казалось, что абсолютно во всех странах, которые затронула та большая война. В России так, в Украине, мне думалось, так. Но год назад ровно в это время я ездила с частным визитом в Киев и поняла, что нет, для них как будто бы этого праздника 9 Мая нет. Они действительно праздновали День Победы 8 мая. Но все же как будто бы, знаете, не такую ценность для них эта победа и этот день имел. Как считаете, почему так? И всегда ли так было в Украине?

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Сегодня 2 мая, это переломный день. 8 лет назад в Одессе сожгли людей. Живьем. И когда мы говорим о ценностях победы, даже не просто мы победили, а победили зло, потому что верили. Победили зло, потому что отстаивали. Не просто свое, а определенные ценности. Что людей нельзя сжигать, как в Хатыни делали немецкие и, я не хочу говорить «украинские каратели». Понимаете, когда человек пошел в каратели, он теряет национальность. Об этом еще так пронзительно Адамович наш написал. Когда мы говорим «гордимся, что сохранили 9 Мая», очень важно, что у нас не может быть такой одесской Хатыни. А там не просто она может быть, а там преступники, которые это делали, ходят на свободе. Тех людей, которых сжигали, их друзей самих же обвинили в этом. И они выпиливают 9 Мая из вот этого контекста.

Смотрите, их обвиняют, что они неонацисты – они как бы защищаются, говорят, нет, вот, у нас и президент еврей. А все что они делают – фактически, подтверждают нацизм. Когда сносят памятник Зое Космодемьянской, когда сносят памятники советским солдатам. Когда Зеленский, у которого дед воевал, говорит, что, если Россия на территории Украины будет праздновать 9 Мая, для украинцев этого праздника больше не будет. Что это значит? Но он будет. Я здесь бы не согласился, что украинцы не празднуют. Украинцы празднуют. Те, кто совершает преступления, те, кто стреляет в ноги военнопленным, те, кто выдумывает всякие небылицы в духе Арестовича и прочих этих пропагандистов – вот они не совсем украинцы. Украинцы – это часть нас, часть нашего большого народа. Украинцы – это Черняховский, Ковпак. Это те люди, которые брали Берлин. Вот это украинцы. Их потомки праздновали, празднуют и будут праздновать 9 Мая. А это – предатели.

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