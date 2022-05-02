Вадим Гигин: «Когда в политику не лезет – ай, пусть занимается. А чем он занимается?»

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы как-то говорим: там, где-то, а у нас тут все… Да у нас проблем куча. Первая из них – у нас идеологии нет. Мы после 2020 года ее только нащупываем. В основе лежит память о Великой Отечественной войне, но этого мало. Справедливость, долг, честь, Родина – это лозунг внутренних войск. У нас должен быть такой лозунг. А у противника все четко. И в Украине далеко не все бандеровцы, но у них четкая идеология: все, что русское, советское – все плохо. У них свой концепт Великой Отечественной войны. Они ее так естественно не называют, но там все полководцы бездарны. У них на все вопросы есть ответы. А мы до 2020 года, а порой и сейчас вот так вот виляем. Я могу сказать, когда попытка госпереворота в Беларуси началась в 2020 году. Знаете когда? В 2012, когда наши чиновники с подачи псевдоученых сказали, а вы знаете 200 лет назад у нас не была Отечественная война 1812 года. А какая? Ну вот она была какая-то такая. И когда молодому человеку говорят, что его предки встречали Наполеона хлебом-солью. Он задается: а дальше? Значит, ага, это была плохая власть российская, советская тоже никудышная. Ведь все делается, чтобы подорвать эти идеологические основы.

Даже если их нет, они только формируются, на корню выжечь. И до сих пор это происходит. И мы должны во многом сейчас делать работу над собственными ошибками. А у нас было, как и с позиции некоторых наших чиновников, и крупных, в том числе, руководителей: когда в политику не лезет – ай, пусть занимается. А чем он занимается? Он души детские, работая, допустим, учителем или преподавателем в вузе, калечит. Он, работая, может быть, заместителем председателя райисполкома в том числе по идеологической работе или министром культуры – вот так вот направляет свою идеологию. Не возили в Хатынь и Брестскую крепость. Что, это случайно? А куда возили? По замкам. Замки тоже хорошо, но они их возили по замкам, а это забрасывали – это не наше, это советское наследие. И это длилось годами. И сейчас мы должны эти ошибки искоренять. Вот мы говорим заставить нельзя, но мы здесь несколько раз слово «заставить» упомянули. Ни в коем случае этого делать нельзя. Мы должны мотивировать.

Я был и в «Рыси», я был в Бресте в отдельном батальоне, где тоже военно-патриотический клуб. Ребята туда приходят, готовы еще больше прийти. Ведь в чем задача? Чтобы обеспечить всех желающих. Там абсолютно потрясающая атмосфера. Я вот вижу на берегу Свислочи суворовцы наши занимаются спортом. Выбегают, пробежки по утрам. Я вижу, что это другие ребята. Когда человек прикоснулся к этому, когда он на себе понял, что это такое: военная служба, историческая память, посещение музея, общение с ветеранами, даже с ветеранами-афганцами. У нас что хорошо: на смену ветеранам Великой Отечественной пришли ветераны-афганцы. И ветераны-афганцы выступают довольно сплоченно. В Украине же каша в головах. Мы говорим, бандеровцы. Там, по некоторым данным, сейчас вот пленные дают, Баранюк – живой, не живой, не знаю. Бывший командир 36-й бригады морской пехоты, говорят, у него висел в кабинете служебном Скорцени – это эсэсовец, спецназовец Гитлера, висел Шухевич и висел Маргелов, основатель воздушно-десантных войск. Вот такая каша в головах. Поэтому Розенбаум почувствовал вот эту кашу, которая там образовалась, взрывоопасная. «Река Шухевича втекает в Бабий Яр» – написал Розенбаум. Это такой котел, который приводит к подобным всплескам, к подобной жестокости. И мы этого у себя допустить не имеем права. И когда мы говорим, нет, мы защищены. Нет, еще далеко не вся работа сделана. Более того, она годами будет длиться.

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