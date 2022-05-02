«Они настолько гордятся этой формой». Карпенков о детях в военно-патриотических клубах

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Если вернуться к тому, что мы говорим, чем гордиться. Есть все-таки Великая Отечественная война, которая – сейчас цвета на флаге, которая основная. Но что еще преподают в военно-патриотических клубах? Неужели только она?
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Мы недавно проводили субботник, и Вадим Францевич, и я, мы вместе в парке Марата Казея гребли листья, наводили порядок. И с нами были дети из военно-патриотических клубов. Они шли с красным знаменем (с флагом Республики Беларусь и своего клуба) так гордо.
Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Причем сами пошли. Они сформировались и пошли с красным знаменем.
Николай Карпенков:
Сформировались в колонны и пошли вокруг, демонстрируя себя. Была такая суровая погода (дождь пошел), но детям выдали форму, и они настолько гордятся этой формой, этими красными знаменами, они возлагали цветы и так высоко поднимали ногу.
Кирилл Казаков:
У меня ребенок в «Рыси» занимается, поэтому я знаю, что это такое.
Алена Сырова, СТВ:
Но идеология – это не только про форму, не только про советский флаг, а про нашу историю.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Вчера великолепное было мероприятие в парке Победы. Федерация профсоюзов Беларуси, Министерство труда и социальной защиты, Мингорисполком его сделали. Я видел счастливые лица, дети гуляют, отдыхают. Каждый шаг, каждый праздник, каждая дата должна быть у нас знаковой, должна чем-то насыщаться.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нас никто не сможет обвинить, что мы в нашей стране не помним всю свою историю. У нас открывается памятник и Гедимину, отреставрированы замки, церкви, театры – вкладываются деньги. Никто нас не обвинит, что мы какой-то период взяли и выпячиваем. Но, как и в любом другом государстве, у нас есть краеугольный камень нашей независимости, народ решил на референдуме, что 3 июля – день освобождения Минска от фашистов – День Независимости. День Независимости есть во Франции и соответствующее историческое мероприятие, День Независимости есть в Америке и других государствах, и они делают на это основу. У нас исторически сложилось, что это история ВОВ и наша Победа. Поэтому никто нас сегодня не может обвинить, что мы какой-то исторический период искусственно начали возвеличивать, а какие-то забывать. Потому что мы вкладываемся, в том числе и финансово, в каждую часть нашей истории. Но День Независимости по велению народа у нас останется краеугольной датой наших независимости и суверенитета. А так как нашему суверенному государству пока еще только 30 лет, то многие сегодня в обществе не ощущают значимости и ценности того, что мы сегодня имеем. Это не мы начнем ощущать, а наши потомки через 100 или 200 лет, как во Франции, Германии и других государствах, которые уже имеют веками свою государственность. Мы ее получили совсем недавно, поэтому у нас еще фундамент, мы строим его, и форсировать у нас не получится.
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