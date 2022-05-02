«Они настолько гордятся этой формой». Карпенков о детях в военно-патриотических клубах

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Если вернуться к тому, что мы говорим, чем гордиться. Есть все-таки Великая Отечественная война, которая – сейчас цвета на флаге, которая основная. Но что еще преподают в военно-патриотических клубах? Неужели только она?

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:

Мы недавно проводили субботник, и Вадим Францевич, и я, мы вместе в парке Марата Казея гребли листья, наводили порядок. И с нами были дети из военно-патриотических клубов. Они шли с красным знаменем (с флагом Республики Беларусь и своего клуба) так гордо. Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Причем сами пошли. Они сформировались и пошли с красным знаменем. Николай Карпенков:

Сформировались в колонны и пошли вокруг, демонстрируя себя. Была такая суровая погода (дождь пошел), но детям выдали форму, и они настолько гордятся этой формой, этими красными знаменами, они возлагали цветы и так высоко поднимали ногу. Кирилл Казаков:

У меня ребенок в «Рыси» занимается, поэтому я знаю, что это такое. Алена Сырова, СТВ:

Но идеология – это не только про форму, не только про советский флаг, а про нашу историю. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вчера великолепное было мероприятие в парке Победы. Федерация профсоюзов Беларуси, Министерство труда и социальной защиты, Мингорисполком его сделали. Я видел счастливые лица, дети гуляют, отдыхают. Каждый шаг, каждый праздник, каждая дата должна быть у нас знаковой, должна чем-то насыщаться.