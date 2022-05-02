«Родители берегут психику своих детей». В каком возрасте можно возить к мемориалам?

Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Я понимаю прекрасно, что нашими армией и внутренними войсками после августа 2020-го можно гордиться в еще большей степени. Но россияне заговорили о том, что символ гордости – флаг, гимн – каждый понедельник будет в школе подниматься. У нас же есть такая же история? У нас были такие элементы? Может, мы планируем что-то? Американцы знают свой гимн, потому что они каждое утро выходят к школе и поют.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Сейчас мы видим, что освобождается территория, которая неподконтрольна киевскому режиму. Заходят в школы, видят фонды учебников. Видят, какие там задания. Какой там контекст. Тогда о чем мы можем говорить? Это далекоидущая стратегия. Кирилл Казаков:

Это тоже героизация. Или глорификация. Александр Кадлубай:

Совершенно верно. Поэтому надо смотреть гораздо глубже, чем еженедельное исполнение гимна и поднятие флага. Первое – это наполнение каждого учебника, каждого предмета. Потому что через любую математическую задачу можно ученика заставить родину любить, можно относиться нейтрально, а можно и не совсем ее уважать. Поэтому первостепенная задача сейчас стоит, чтобы контент учебников совершенствовался, он проходит опытную проверку. У нас есть традиция – линейки школьные, они никуда не ушли. Они в обязательном порядке проводились во всех учреждениях образования. Но сейчас Министерством образования, подготовлен приказ министром образования, чтобы, начиная с детского сада и заканчивая вузом, были определены даты, когда будут подводиться линейки, когда будет вынос либо подъем флага и исполнение гимна. Кирилл Казаков:

Элементы такие будут появляться? Александр Кадлубай:

Они были, но сейчас они будут появляться на системной основе на всех уровнях образования.