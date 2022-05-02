«Родители берегут психику своих детей». В каком возрасте можно возить к мемориалам?
Новости Беларуси. Почему быть белорусом – гордо? Как память о Великой Отечественной трансформируется в современный код гражданина и самосознание? Как не предать подвиг предков? Философская дискуссия о самом важном в прямом эфире СТВ. Топовые спикеры и важные вопросы в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я понимаю прекрасно, что нашими армией и внутренними войсками после августа 2020-го можно гордиться в еще большей степени. Но россияне заговорили о том, что символ гордости – флаг, гимн – каждый понедельник будет в школе подниматься. У нас же есть такая же история? У нас были такие элементы? Может, мы планируем что-то? Американцы знают свой гимн, потому что они каждое утро выходят к школе и поют.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Сейчас мы видим, что освобождается территория, которая неподконтрольна киевскому режиму. Заходят в школы, видят фонды учебников. Видят, какие там задания. Какой там контекст. Тогда о чем мы можем говорить? Это далекоидущая стратегия.
Кирилл Казаков:
Это тоже героизация. Или глорификация.
Александр Кадлубай:
Совершенно верно. Поэтому надо смотреть гораздо глубже, чем еженедельное исполнение гимна и поднятие флага. Первое – это наполнение каждого учебника, каждого предмета. Потому что через любую математическую задачу можно ученика заставить родину любить, можно относиться нейтрально, а можно и не совсем ее уважать. Поэтому первостепенная задача сейчас стоит, чтобы контент учебников совершенствовался, он проходит опытную проверку.
У нас есть традиция – линейки школьные, они никуда не ушли. Они в обязательном порядке проводились во всех учреждениях образования. Но сейчас Министерством образования, подготовлен приказ министром образования, чтобы, начиная с детского сада и заканчивая вузом, были определены даты, когда будут подводиться линейки, когда будет вынос либо подъем флага и исполнение гимна.
Кирилл Казаков:
Элементы такие будут появляться?
Александр Кадлубай:
Они были, но сейчас они будут появляться на системной основе на всех уровнях образования.
Алена Сырова, СТВ:
Детские впечатления самые сильные. Когда я попала в Хатынь, это стало неизгладимым впечатлением. Я не знаю, как сейчас в образовательной программе прописано, в каком возрасте дети должны посещать эти места наши святые боевой славы, но мне кажется, что как можно раньше. Согласны?
Александр Кадлубай:
Я согласен с вами полностью. Здесь нельзя прописать: 9 лет – можно посетить «Олу» или «Красный Берег», а до этого нельзя. Речь идет о системной работе. Сейчас у нас в рамках шестого школьного дня и в рамках учебных предметов составили перечень экскурсий, где ключевыми позициями являются мемориальные объекты, о которых мы с вами говорим.
Алена Сырова:
Некоторые родители берегут психику своих детей. Наверняка слышали мнение, что в 6-8 лет слушать истории, как заживо сжигали, нельзя.
Здесь вопрос педагога, подготовки. Ведь можно свозить на любой мемориальный комплекс ребенка в любом возрасте. Но если педагог его не подготовил накануне поездки и не изложил на основе его возрастных особенностей…
Кирилл Казаков:
Мне кажется, если человек попадает в военно-патриотический лагерь, здесь существует особый дух, подготавливать нужно не так тщательно.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Я военный человек, я считаю, обязательно каждый мальчик должен пройти детский садик, школу и обязательно послужить в армии. Он должен получить законченное образование. Не высшее образование, а послужить в армии, пройти школу мужества, когда каждый мужчина становится мужчиной. Он должен все это пропустить через себя. К этому надо готовить с раннего детства. Дети должны знать те ужасы войны, которые были. Дети должны знать наших героев, они должны гордиться нашими победами. И они должны себя готовить к службе в армии.
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