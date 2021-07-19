«Он не человек, если под санкциями?» Эксперты высказались о реакции стран на нарушение прав людей

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сейчас международная коллизия. Мы в Беларуси-то задержим всех, вопросов нет, но у нас, насколько я помню, 30 июня в ООН была подписана резолюция по борьбе с терроризмом. Ее поддержали все страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций, в том числе и Германия, Литва, Украина. Есть приблизительная цитата. «Призыв всех государств-членов привлекать к судебной ответственности или выдавать исполнителей террористических актов или других причастных лиц, опираясь на принцип «выдай либо суди». МИД Беларуси подал запрос в Германию, чтобы они выдали человека, который говорил про Гришу все те гадости, которые мы слышали. Реакция, какая она будет?