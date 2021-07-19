«Он не человек, если под санкциями?» Эксперты высказались о реакции стран на нарушение прав людей
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сейчас международная коллизия. Мы в Беларуси-то задержим всех, вопросов нет, но у нас, насколько я помню, 30 июня в ООН была подписана резолюция по борьбе с терроризмом. Ее поддержали все страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций, в том числе и Германия, Литва, Украина. Есть приблизительная цитата. «Призыв всех государств-членов привлекать к судебной ответственности или выдавать исполнителей террористических актов или других причастных лиц, опираясь на принцип «выдай либо суди». МИД Беларуси подал запрос в Германию, чтобы они выдали человека, который говорил про Гришу все те гадости, которые мы слышали. Реакция, какая она будет?
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Нет реакции.
Алена Сырова, СТВ:
Они же говорят, что верховенство права и прочее. Получается, здесь оно не работает или работает в одностороннем порядке?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Де-факто сегодня международное право умерло. Все те практические примеры, которые показывают, что несмотря на универсальные международные правовые акты, несмотря на Устав ООН, на то, что государства взяли на себя обязательство совместно противодействовать подобного рода деструктивным террористическим угрозам, ряд государств считает, что у них есть свое отношение к подобного рода вещам, и они вправе игнорировать международные правовые нормы.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Да есть только геополитика. Кому-то можно все, а кому-то – ничего. Дом профсоюзов Одессы сожгли – ничего нет, ни одного не задержали. Ничего и не будет. Наших ребят, украинцев, которые пришли с государственным флагом к посольству, буквально недавно было, избили в центре Киева. Где хоть один задержанный? Ничего не будет. Так страны разрушают – никакой международной реакции. Где в Ираке ядерное оружие? Нету, не нашли. Кто за это ответил? Никто. А страны нет.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Со мной получилось бы, не было бы ни одного заявления.
Олег Гайдукевич:
Я депутат парламента. Должна была вся Европа сказать: нет терроризму в отношение депутатов.
Григорий Азаренок:
Вы под санкциями.
Алена Сырова:
Так что, он не депутат и не человек, если под санкциями?
Григорий Азаренок:
Для них нет.
Олег Гайдукевич:
Про санкции скажу. Это дикость – включать не только меня, а журналистов за их точку зрения под санкции. Это же дикость, нарушение международного права.
Кирилл Казаков:
В Украине журналистов вообще убивают.
Олег Гайдукевич:
Я скажу другое. Из Европы звонят депутаты, из Бундестага, Австрии, и сами не понимают. Вы думаете, они не видят, что у них нет демократии? Они знают, что нет демократии, и говорят об этом.
Григорий Азаренок:
Но входят в Европарламент и голосуют, как в ЦК КПСС.
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