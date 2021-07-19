Когда в Беларуси появился радикализм? Рассказала Ольга Чемоданова

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ольга, мы стали говорить о терактах. Пока заговорили только о двух попытках в отношении Григория Азаренка и Олега Гайдукевича. Какие еще у нас были?

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Надо вспомнить о том, что в этом году это не два последних теракта. У нас была попытка совершить теракт в марте этого года. Если вы помните, как раз сотрудниками ГУБОПиК было раскрыто преступление и задержан человек, который пытался совершить теракт. Алена Сырова, СТВ:

Напомните, пожалуйста, о чем идет речь. Ольга Чемоданова:

Житель Пинского района 1985 года рождения, который установил самодельное устройство в мусорных контейнерах в одном из районов Минска, возле детского сада в Чижовке. Вторая его часть была – это Борисовский район, где он и был задержан, пресечена его деятельность в части попытки совершить теракт. Кто этот человек? Я пыталась понять, кто эти люди, к чему они готовы. На самом деле радикализация произошла не в августе и не в сентябре прошлого года. Мы стали наблюдать это уже к ноябрю. Сначала это была толпа – разъяренные люди, самодельные взрывные устройства. Что они выносили на улицы, вспомните: ежи, ножи, бутылки с горючей смесью. Алена Сырова:

Это нельзя назвать радикализмом?