«До 5 лет плюс 75 000 евро штрафа». Эксперты сравнили, где законы жёстче – в Беларуси или других европейских странах
Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас мировое право сейчас девальвировано?
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Один пример практики двойных стандартов. Я почему говорю, что международное право умерло? Сейчас нашу страну «забросало» ОБСЕ петициями, связанными с тем, что у нас достаточно жесткое законодательство было принято за последний год, связанное с купированием антиконституционных посягновений, свидетелями которых мы явились. При этом французы принимают закон о глобальной безопасности в апреле, где 24-я статья прямо говорит о том, что любые попытки покушения на психологическую, физическую неприкосновенность представителя власти, правоохранительных органов и так далее влекут за собой двойную ответственность – лишение свободы до 5 лет плюс 75 000 евро штрафа. Извините, у нас ни одной такой санкции в законодательстве вы не найдете.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Внутренний терроризм в Америке.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы проводили экспертизу нашего законодательства, Совет Республики и Палата представителей. Оно самое либеральное в Европе. Самое мягкое даже с этими изменениями, которые мы приняли. Ничего жесткого там нет. Мы привели законодательство в соответствие с современными моментами. В Европе жестче в десятки раз.
Алена Сырова, СТВ:
Юрий, вы считаете, что у нас действительно мягкое законодательство? Или как нам противодействовать?
Юрий Терех, публицист:
У нас оно действительно слишком мягкое по многим вопросам, но дело же не в этом. Дело в том, что эта международная ситуация сейчас создана искусственно. Потому что управляющие деструктивные силы, которые создают чаты, управляют ими, готовят людей, накручивают на теракты, – они же практически все находятся вне страны. Здесь уже всех руководителей побрали. Те, кто здесь, – это просто солдаты.
Алена Сырова:
Называются же конкретные фамилии зарубежных инициаторов.
Юрий Терех:
Вот именно. Сейчас нам их не выдадут.
Олег Гайдукевич:
Они их финансируют. О какой выдаче идет речь? Каналы [экстремистские – прим.ред.] кто финансировал? Уже опубликовали переписку. Деньги шли из правительства.
Григорий Азаренок:
Вспомните, они выкладывали видео, как горит «Беркут», говорили: посмотрите, как красиво, это должно быть с Балабой и всеми остальными.
Олег Гайдукевич:
Кто Латушко спиртное покупает? Кто Тихановской штаны покупает? Правительство. Откуда у них деньги? Они нищие.
Григорий Азаренок:
Тихановская говорит: убивайте, с вами ничего не будет, убивайте. Она это прямым текстом сказала.
Олег Гайдукевич:
Давайте их немножко расстроим. Они думают, что это все безнаказанно останется. Нет, потому что политический момент поменяется – их выкинут, как ненужный мусор, те же, кто их сейчас финансирует. И мы их всех привлечем к ответственности. Всех, кто сейчас говорит, думает, что сидит в уютном кресле, стримы эти делает. Будете сидеть.
Читайте также:
«Думают не о власти, а о деньгах». Гайдукевич разделил протестующих на три категории
«Они реально верят, что будут героями». Бывший администратор деструктивного Telegram-канала о подписчиках
«Для нас это основная задача». Начальник отдела ГУБОПиК о поиске тех, кто пишет угрозы и оскорбления в деструктивных Telegram-каналах