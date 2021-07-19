«До 5 лет плюс 75 000 евро штрафа». Эксперты сравнили, где законы жёстче – в Беларуси или других европейских странах

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У нас мировое право сейчас девальвировано?

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Один пример практики двойных стандартов. Я почему говорю, что международное право умерло? Сейчас нашу страну «забросало» ОБСЕ петициями, связанными с тем, что у нас достаточно жесткое законодательство было принято за последний год, связанное с купированием антиконституционных посягновений, свидетелями которых мы явились. При этом французы принимают закон о глобальной безопасности в апреле, где 24-я статья прямо говорит о том, что любые попытки покушения на психологическую, физическую неприкосновенность представителя власти, правоохранительных органов и так далее влекут за собой двойную ответственность – лишение свободы до 5 лет плюс 75 000 евро штрафа. Извините, у нас ни одной такой санкции в законодательстве вы не найдете. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Внутренний терроризм в Америке. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы проводили экспертизу нашего законодательства, Совет Республики и Палата представителей. Оно самое либеральное в Европе. Самое мягкое даже с этими изменениями, которые мы приняли. Ничего жесткого там нет. Мы привели законодательство в соответствие с современными моментами. В Европе жестче в десятки раз. Алена Сырова, СТВ:

Юрий, вы считаете, что у нас действительно мягкое законодательство? Или как нам противодействовать?