«Они реально верят, что будут героями». Бывший администратор деструктивного Telegram-канала о подписчиках

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Люди, которые в этих экстремистских каналах сидят, придумывают планы по свержению строя, убийству, как они думают, что они такие революционно настроенные и смелые, – они такие?

Юрий Терех, публицист:

Нет. Уже не секрет, что я один из таких каналов администрировал в самое горячее время – сентябрь-октябрь прошлого года. Там идет очень серьезная работа. Там есть грамотные инструкторы, их очень мало, есть руководители, собираются именно люди молодые, которые не совсем отдают отчет под следствием, очень эмоциональны, не совсем понимают, что из всего этого может быть, и их очень грамотно, профессионально накручивают. Работа идет. Там работают люди, понимающие в психологии, которые дают людям какую-то цель. Молодежи, которая не совсем адекватно все воспринимает, дают цель, важность и значимость. И уже потом они поддерживать начинают друг друга. Это такая система, которая наподобие секты или пирамиды, но она еще и самоподдерживающаяся. Они потом начинают подначивать друг друга. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

И соскочить потом страшно. Алена Сырова, СТВ:

Если в августе-сентябре это была эмоциональная история, стадный инстинкт где-то, то сейчас же они все еще остаются и становятся радикальнее. Юрий Терех:

Молодежь глупая все равно осталась, все равно остались дурачки, которые в это все верят. Тем более любой протест всегда (это закон) со временем, если ему не удается победить, усыхает и радикализируется. По-другому не бывает. Пошла стадия усыхания.