Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения

Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Егор Макаревич: белорусы и украинцы – близкие народы, разрывать их нельзя Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с дружественным визитом прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная – как сохранить добрые отношения между странами в период политических распрей.

Владимир Корниенко, депутат Одесского городского совета Украины:

Сегодня много факторов, которые пытаются нас рассоединить и поссорить, но этого нельзя допускать. Прежде всего мы должны понимать, что мы родные, что мы вместе, что мы должны находить какие-то общие точки соприкосновения. Я считаю, что у вас страна независимая, вы должны самостоятельно разбираться в своих проблемах, а мы должны экономически поддерживать. Конечно же, страны, которые граничат с Беларусью, должны прежде всего думать о какой-то экономической взаимовыгоде, а не влазить в политические дрязги друг друга.