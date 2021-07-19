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Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения

19 июля 2021 19:55
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Новости Беларуси. О взаимоотношениях Беларуси и Украины говорили 19 июля молодые парламентарии двух стран. Допустить разлад между народами нельзя. Таким мнением поделился депутат Одесского городского совета Владимир Корниенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Делегация украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с дружественным визитом прибыла в Беларусь. Тема беседы насущная – как сохранить добрые отношения между странами в период политических распрей.

Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения-1

Владимир Корниенко, депутат Одесского городского совета Украины:
Сегодня много факторов, которые пытаются нас рассоединить и поссорить, но этого нельзя допускать. Прежде всего мы должны понимать, что мы родные, что мы вместе, что мы должны находить какие-то общие точки соприкосновения.

Я считаю, что у вас страна независимая, вы должны самостоятельно разбираться в своих проблемах, а мы должны экономически поддерживать. Конечно же, страны, которые граничат с Беларусью, должны прежде всего думать о какой-то экономической взаимовыгоде, а не влазить в политические дрязги друг друга.

Депутат Одесского горсовета о Беларуси: мы должны понимать, что мы родные, мы должны находить точки соприкосновения-4

Депутаты двух стран обменялись опытом в подготовке социальных программ, развитии здравоохранения и поддержке молодежи.

# Беларусь-Украина # общество # Владимир Корниенко # Егор Макаревич # Фотофакт

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