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Новости по тегу #Сергей Сивец

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы
20 сентября 2026 17:46

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы

Образовательный проект «Школа конституционализма» продолжается в Минске
18 сентября 2026 11:24

Образовательный проект «Школа конституционализма» продолжается в Минске

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах
15 сентября 2026 17:53

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах

Председатель Конституционного Суда встретился со студентами и преподавателями БГЭУ
10 сентября 2026 18:04

Председатель Конституционного Суда встретился со студентами и преподавателями БГЭУ

Cотрудники Конституционного Суда почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
06 мая 2026 10:35

Cотрудники Конституционного Суда почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси
03 апреля 2026 05:53

Вопросы качества законотворчества обсудили в Конституционном Суде Беларуси

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства
27 марта 2026 11:06

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства

Символ суверенитета! День Конституции отмечается в Беларуси
15 марта 2026 07:42

Символ суверенитета! День Конституции отмечается в Беларуси

Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию
12 марта 2026 11:11

Конституционный Суд принял послание Президенту и Национальному собранию

«Быть гражданином Беларуси – чрезвычайно почетная миссия». Сивец вручил паспорта 14-летним белорусам
09 марта 2026 17:02

«Быть гражданином Беларуси – чрезвычайно почетная миссия». Сивец вручил паспорта 14-летним белорусам

Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» стартует в Минске
09 марта 2026 06:38

Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» стартует в Минске

Особое внимание – Вооружённым Силам! В БГУИР прошёл единый день информирования
19 февраля 2026 13:46

Особое внимание – Вооружённым Силам! В БГУИР прошёл единый день информирования