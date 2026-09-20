Новости по тегу #Сергей Сивец

«Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего Основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный Суд поступило 265 конституционных жалоб».
В Академии управления при Президенте прошло второе занятие образовательного проекта.
В числе ключевых ориентиров Палаты представителей – оперативное обеспечение интересов граждан и защита суверенитета. Очертили план работы и в Совете Республики.
Диалог прошел в преддверии Дня народного единства.
Преемственность поколений сегодня стала основой правового воспитания. Подобные акции памяти помогают сохранить фундамент, на котором строится современное общество и мирное будущее страны.
Стоит задача по переходу от реактивного к опережающему законотворчеству.
Об этом заявил председатель Конституционного Суда Беларуси во время круглого стола, посвященного 30-летию Всебелорусского народного собрания.
Работа над Конституцией растянулась на четыре года. Над текстом трудились депутаты, профессиональные юристы и социологи.
Документ содержит комплексный анализ состояния конституционной законности в стране. Его уровень позволяет в полной мере защитить и гарантировать реализацию прав и свобод человека, а также обеспечивает верховенство Основного закона, отметил председатель Конституционного Суда Сергей Сивец.
Помимо паспорта, ребятам вручили также символичные подарки – брендированный бокс с Конституцией и государственным флагом, а также спилс-карту – набор магнитных элементов, выполненных в форме территориальных единиц Беларуси.
9 марта 25 человек получат паспорта. Документы вручат председатель Конституционного Суда Сергей Сивец и первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский.
Главный акцент сегодня сделан на переоснащение и внедрение передовых технологий. За последние пять лет в войска поставлено более 300 тысяч новых образцов вооружения и техники. Кроме того, в состав Вооруженных Сил включен новый род специальных войск – беспилотная авиация.
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