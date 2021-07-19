«Думают не о власти, а о деньгах». Гайдукевич разделил протестующих на три категории

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Меня как журналиста немного удивляет ситуация, когда практически уже год прошел с событий августа, и вроде как уже все понятно. Я понимаю, что многие люди не сдают своих позиций, у них есть свое мнение. Очень долгое время мы увещевали большое количество людей, чтобы они как-то поняли, что неправы.