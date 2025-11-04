Новости по тегу #Права человека

Международный форум стал логическим продолжением состоявшейся накануне в Минске церемонии вручения правозащитной премии «За мир и права человека».
Эта награда объединяет тех, кто не боится говорить правду о фактах, скрытых за фасадом так называемых «европейских ценностей».
В торговом реестре Беларуси зарегистрировано свыше 30 тысяч интернет-магазинов.
Документ подтверждает тесное сотрудничество Беларуси и России в правозащитной сфере. И нацелен на привлечение внимания к вызовам и угрозам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в сфере прав человека.
Заявление сделано в рамках интерактивного диалога со специальным докладчиком ООН. Дипломат озвучила подготовленное Минском совместное заявление от имени 22 стран.
15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В нашей стране на государственном уровне праздник был учрежден в 2000 году.
Как бы ни хотелось недружественным нам странам выставить Беларусь в дурном свете, правда всегда красноречивее слов. Министр иностранных дел Максим Рыженков выступил в Женеве на сегменте высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека.
Более 10 лет жители жаловались на мусор рядом с домом, критиковали правительство за бездействие, но безрезультатно.
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