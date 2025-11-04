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Новости по тегу #Права человека

Проблемы эксплуатации детей в Европе обсудили в Минске
04 ноября 2025 17:03

Проблемы эксплуатации детей в Европе обсудили в Минске

Международная правозащитная премия «За мир и права человека» пройдёт 3 ноября в Минске
03 ноября 2025 06:50

Международная правозащитная премия «За мир и права человека» пройдёт 3 ноября в Минске

Интернет-магазины и интернет-площадки обязали отвечать на электронные обращения покупателей
11 июля 2025 06:29

Интернет-магазины и интернет-площадки обязали отвечать на электронные обращения покупателей

Беларусь и Россия представили совместный доклад на ситуацию с правами человека в мире
24 июня 2025 10:37

Беларусь и Россия представили совместный доклад на ситуацию с правами человека в мире

Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве
24 июня 2025 06:18

Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Вопрос качества! Узнали, как защищают права потребителей в Беларуси
15 марта 2025 17:12

Вопрос качества! Узнали, как защищают права потребителей в Беларуси

Рыженков: на Беларусь навесили миллион ярлыков, однако все эти обвинения абсурдны
24 февраля 2025 17:21

Рыженков: на Беларусь навесили миллион ярлыков, однако все эти обвинения абсурдны

Италию обвинили в нарушении прав 3 млн человек
31 января 2025 11:16

Италию обвинили в нарушении прав 3 млн человек

МИД Беларуси и России представили совместный доклад о ситуации с правами человека за рубежом
20 июня 2024 11:04

МИД Беларуси и России представили совместный доклад о ситуации с правами человека за рубежом

Лауреатов международной правозащитной премии назовут в Минске 18 декабря
18 декабря 2023 06:33

Лауреатов международной правозащитной премии назовут в Минске 18 декабря

В Минске пройдёт церемония вручения первой международной правозащитной премии
16 декабря 2023 07:43

В Минске пройдёт церемония вручения первой международной правозащитной премии

Макарина-Кибак: достижения Беларуси в области здравоохранения вызывают гордость
18 октября 2023 07:40

Макарина-Кибак: достижения Беларуси в области здравоохранения вызывают гордость