«Если хороший урожай и техника не подвела, то заработаешь». Как погода в Беларуси сказывается на темпах уборочной?
Новости Беларуси. В Беларуси началась массовая уборка зерновых и зернобобовых. На 19 июля в стране уже обработано больше 5 % площадей, лидер – Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в южных районах кампания стартует раньше. Знойные температуры отступили, а это повод взяться за работу с двойными усилиями, тем более что агросезон в 2021 году складывается бескомпромиссно.
Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.
В «Хмелево» в поля техника смогла зайти только после обеда. Сказывается вчерашний дождь. Первая на очереди – озимая рожь. Под культуру в хозяйстве отвели почти половину площадей. Почвы скромные – пески, возвышенности – оттого это своего рода хмелевская «царица полей». Менее прихотливая, дает достойный урожай, чтобы буренки были сыты. Да и экономически целесообразно.
Валентин Козлюк, главный агроном сельхозпредприятия «Хмелево»:
Сейчас смотрим по влажности. К вечеру бывает – зерно влаги набирает и сырое. Идут потери, поэтому стараемся долго пока не жать.
Этот сезон для аграриев складывается бескомпромиссно. Одновременно на полях подошли все культуры: от ржи до пшеницы. Урожай скромнее уровня 2020-го, погода коварна. Когда зерно должно было наливаться, случилась засуха. Драгоценное время ушло. Сегодня же в полях жар временно сменил дождь. Урожаю колосовых уже не помощник, а вот кукурузе – подспорье. Она как никогда нуждается во влаге.
Борис Парафенюк, директор сельхозпредприятия «Хмелево»:
Сложно, но спасает механизатора сегодня то, что в нашей технике кондиционеры. Когда-то, я помню, еще в школьные годы, работал помощником на комбайне с отцом. Там крыша – один зонтик сверху, и все. Ни кондиционера, ни кабины не было на комбайнах. Сейчас уже условия довольно хорошие.
Под уборку в «Хмелево» 1 800 гектаров. Управиться должны за три недели. Главное, чтобы «железные лошадки» не подвели.
Комбайн Александра Гойко – ровесник его 11-летнего стажа механизатора.
Александр Гойко, механизатор сельхозпредприятия «Хмелево»:
Доброкачественно относиться к технике, вовремя заменять нужные запчасти. Все зависит от человека. Уже самый пик и убрать нужно вовремя, поэтому каждая минута дорога.
– Удается заработать в пик?
– Если хороший урожай и техника не подвела, то заработаешь.
Тут же забота о будущем урожае. Уборка соломы – залог успешного сева. Пресс-подборщик по принципу работы напоминает пылесос. Заступил на службу в хозяйстве в 2020 году, а в 2021-м у него уже новый водитель. В своем крестьянском деле знает толк.
Сергей Торчило, тракторист сельхозпредприятия «Хмелево»:
Городские так и думают, что на прилавках магазинов растет. Один крестьянин понимает, что такое в колхозе растет. Принцип один – работать, работать и работать.
Аграрии трудятся в полях по всей Беларуси. По темпам брестский регион – лидер в стране, здесь убрали больше 12 % посевных площадей. Первыми под ножи комбайнов в хозяйствах идут участки на возвышенностях.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Свое совещание в полях не только у людей, но и у пернатых. Главная миссия механизаторов – уборка без потерь. Но тогда эти покровители белорусских земель точно окажутся голодными. Уборка урожая – 2021 проходит под пристальным вниманием аистов.
В целом аграрии отмечают, что про урожайность 2021 года пока говорить рано, ведь всего по стране убрано чуть меньше 6 % площадей. Главное на этом этапе – договориться с небесной канцелярией, чтобы новые капризы погоды обошли стороной.