«Если хороший урожай и техника не подвела, то заработаешь». Как погода в Беларуси сказывается на темпах уборочной?

Новости Беларуси. В Беларуси началась массовая уборка зерновых и зернобобовых. На 19 июля в стране уже обработано больше 5 % площадей, лидер – Брестская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно в южных районах кампания стартует раньше. Знойные температуры отступили, а это повод взяться за работу с двойными усилиями, тем более что агросезон в 2021 году складывается бескомпромиссно. Подробности в репортаже Кристины Протосовицкой.

В «Хмелево» в поля техника смогла зайти только после обеда. Сказывается вчерашний дождь. Первая на очереди – озимая рожь. Под культуру в хозяйстве отвели почти половину площадей. Почвы скромные – пески, возвышенности – оттого это своего рода хмелевская «царица полей». Менее прихотливая, дает достойный урожай, чтобы буренки были сыты. Да и экономически целесообразно.

Валентин Козлюк, главный агроном сельхозпредприятия «Хмелево»:

Сейчас смотрим по влажности. К вечеру бывает – зерно влаги набирает и сырое. Идут потери, поэтому стараемся долго пока не жать.

Этот сезон для аграриев складывается бескомпромиссно. Одновременно на полях подошли все культуры: от ржи до пшеницы. Урожай скромнее уровня 2020-го, погода коварна. Когда зерно должно было наливаться, случилась засуха. Драгоценное время ушло. Сегодня же в полях жар временно сменил дождь. Урожаю колосовых уже не помощник, а вот кукурузе – подспорье. Она как никогда нуждается во влаге.

Борис Парафенюк, директор сельхозпредприятия «Хмелево»:

Сложно, но спасает механизатора сегодня то, что в нашей технике кондиционеры. Когда-то, я помню, еще в школьные годы, работал помощником на комбайне с отцом. Там крыша – один зонтик сверху, и все. Ни кондиционера, ни кабины не было на комбайнах. Сейчас уже условия довольно хорошие. Под уборку в «Хмелево» 1 800 гектаров. Управиться должны за три недели. Главное, чтобы «железные лошадки» не подвели. Комбайн Александра Гойко – ровесник его 11-летнего стажа механизатора.

Александр Гойко, механизатор сельхозпредприятия «Хмелево»:

Доброкачественно относиться к технике, вовремя заменять нужные запчасти. Все зависит от человека. Уже самый пик и убрать нужно вовремя, поэтому каждая минута дорога.

– Удается заработать в пик?

– Если хороший урожай и техника не подвела, то заработаешь.

Тут же забота о будущем урожае. Уборка соломы – залог успешного сева. Пресс-подборщик по принципу работы напоминает пылесос. Заступил на службу в хозяйстве в 2020 году, а в 2021-м у него уже новый водитель. В своем крестьянском деле знает толк.

Сергей Торчило, тракторист сельхозпредприятия «Хмелево»:

Городские так и думают, что на прилавках магазинов растет. Один крестьянин понимает, что такое в колхозе растет. Принцип один – работать, работать и работать. Аграрии трудятся в полях по всей Беларуси. По темпам брестский регион – лидер в стране, здесь убрали больше 12 % посевных площадей. Первыми под ножи комбайнов в хозяйствах идут участки на возвышенностях.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Свое совещание в полях не только у людей, но и у пернатых. Главная миссия механизаторов – уборка без потерь. Но тогда эти покровители белорусских земель точно окажутся голодными. Уборка урожая – 2021 проходит под пристальным вниманием аистов.