Олег Гайдукевич: как только мы встали на ноги, нас сразу начинают душить, давить

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

У Олега Сергеевича [Олег Гайдукевич – прим. ред.], конечно, свое мнение, потому что он лидер политической партии. Он по-своему понимает, что значит заниматься политикой. На мой взгляд, мы больше занимались социально-экономическими вопросами: мы обустраивали жизнь, мы ее делали лучше. Единственный момент: мы мало об этом говорили, мы мало разъясняли людям это. И это превратилось в обыденность. Поэтому, конечно же, сегодня (2020-й был очень сложным годом, 2021-й...) основной, я считаю, итог этого года не только разработка изменений, обновлений Конституции Республики Беларусь, но то, что наше государство выстояло. Мы сумели принять очень важные, фактически судьбоносные законы, которые помогли также стабилизировать ситуацию в стране. Не только Конституция, но и вот эти законы позволят сохраниться нашему государству. Люди начали понимать, что есть законы и ими необходимо руководствоваться, необходимо дальше работать над повышением политической культуры людей.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Почистили сферу СМИ: мы конкретно определили, кто радикальные, кто экстремистские СМИ. Мы почистили схему НКО: по сути, показало, что они не занимаются птичками и охраной природы, они занимаются конкретно финансированием антигосударственного переворота.

Сергей Рачков:

Вы должны понимать, что это проекты Запада. Запад думает о себе, мы должны думать о себе. Вот мы поэтому и разрабатываем новые изменения в Конституции. Когда я прочитал этот документ, в принципе, остался очень удовлетворен тем, что Конституционная комиссия, рабочая группа очень аккуратно, взвешенно подошли к формулировкам и к изменениям. Да, появился один фундаментальный раздел, новый, который и обеспечит стабильность. ВНС обеспечит перераспределение властных полномочий при сохранении белорусской государственности, при обеспечении стабильности нашего государства. Но в целом Конституция 1994 года революционная, она помогла создать нам наше государство, выстоять фактически. Почему Президент инициировал в 2016-м внесение изменений? И мы начали думать. Потому что уже в этот период было понятно, что мы фактически сумели создать свое государство. А 2020 год подтвердил, что мы его защитили, но надо идти дальше: защищать, развивать, и чтобы эта тенденция была устойчивой.