Олег Гайдукевич: как только мы встали на ноги, нас сразу начинают душить, давить

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
У Олега Сергеевича [Олег Гайдукевич – прим. ред.], конечно, свое мнение, потому что он лидер политической партии. Он по-своему понимает, что значит заниматься политикой. На мой взгляд, мы больше занимались социально-экономическими вопросами: мы обустраивали жизнь, мы ее делали лучше. Единственный момент: мы мало об этом говорили, мы мало разъясняли людям это. И это превратилось в обыденность. Поэтому, конечно же, сегодня (2020-й был очень сложным годом, 2021-й...) основной, я считаю, итог этого года не только разработка изменений, обновлений Конституции Республики Беларусь, но то, что наше государство выстояло. Мы сумели принять очень важные, фактически судьбоносные законы, которые помогли также стабилизировать ситуацию в стране. Не только Конституция, но и вот эти законы позволят сохраниться нашему государству. Люди начали понимать, что есть законы и ими необходимо руководствоваться, необходимо дальше работать над повышением политической культуры людей.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почистили сферу СМИ: мы конкретно определили, кто радикальные, кто экстремистские СМИ. Мы почистили схему НКО: по сути, показало, что они не занимаются птичками и охраной природы, они занимаются конкретно финансированием антигосударственного переворота.
Сергей Рачков:
Вы должны понимать, что это проекты Запада. Запад думает о себе, мы должны думать о себе. Вот мы поэтому и разрабатываем новые изменения в Конституции. Когда я прочитал этот документ, в принципе, остался очень удовлетворен тем, что Конституционная комиссия, рабочая группа очень аккуратно, взвешенно подошли к формулировкам и к изменениям. Да, появился один фундаментальный раздел, новый, который и обеспечит стабильность. ВНС обеспечит перераспределение властных полномочий при сохранении белорусской государственности, при обеспечении стабильности нашего государства. Но в целом Конституция 1994 года революционная, она помогла создать нам наше государство, выстоять фактически. Почему Президент инициировал в 2016-м внесение изменений? И мы начали думать. Потому что уже в этот период было понятно, что мы фактически сумели создать свое государство. А 2020 год подтвердил, что мы его защитили, но надо идти дальше: защищать, развивать, и чтобы эта тенденция была устойчивой.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Потому что и санкции, и давление, и НКО – все они направлены на одно. Нам не могут простить того, что мы стали сильными. И, кстати, России это не могут простить. Ни России, ни Беларуси. Как только мы встали на ноги, как только мы сказали, что ни с кем воевать не хотим, но мы хотим вести свою политику внешнюю, внутреннюю, нас сразу начинают душить, давить для одной простой цели: встаньте на колени, делайте, что мы будет вам говорить, и тогда будете хорошими, белыми и пушистыми.
Президент Украины – его целуют европейские чиновники. Президента Литвы целуют, потому что он выполняет каждую команду, которую ему говорят, что говорят, то и делает. И его будут целовать. У нас кого целуют? Навального, Тихановскую, Латушко – всех предателей, Горбачева, Шушкевича. Пожалуйста, едет по Европе, деньги ему будут давать. Всех, кто предал, целуют. Всех, кто патриот, никогда целовать в Европе не будут. И запомните еще один вопрос: каждый политик, которого встречают с цветами в Европе, – это плохой политик. Потому что патриота Беларуси и России любить там никогда не будут. Это невозможно. Они думают только о себе. Только о себе, больше ни о ком.
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