«Всё политизировано, всё завязано на деньги». В каких сферах более высокие риски появления коррупции?
Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы несколько лет назад прошли такую ситуацию, когда у нас появилось импортозамещение в производстве лекарств. Это никаким образом не сказалось на том, что люди стали меньше выздоравливать, меньше стало лекарств у нас каких-то? Мы же провели эту акцию, провели кампанию по тому, чтобы вводить свои таблетки, которые мы делаем здесь. Реплики или как еще называют люди. Таблетки есть. И когда ты приходишь в аптеку и спрашиваешь: белорусское или импортное? И ты понимаешь уже, когда ты один раз лечился, что эти таблетки точно такие же, как импортные, что это маркетинг, а это просто хорошее качество.
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это нас спасло. Даже в период пандемии, особенно в первую волну, когда мы столкнулись с нехваткой масок, защитных средств, средств индивидуальной защиты, средств-дезинфектантов, именно тогда вспомнили про импортозамещение. Смогли, теперь никаких проблем с этим нет, есть двухмесячный запас. Что касается лекарств, да, поначалу, наверное, было некоторое недоверие со стороны населения. А теперь белорусские лекарства завоевывают свое место не только на белорусском рынке. Это очень хороший момент для экспорта. Есть экспортоориентированные лекарственные средства и препараты, которые доказали свою эффективность.
Кирилл Казаков:
Тут главное не в цене? В основном в аптеках рекомендуют импортное, потому что это выгодно аптеке – продавать дороже.
Алена Сырова, СТВ:
На здоровье не принято экономить.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Когда вы говорите об импортных товарах, не забывайте о коррупции. Мы много сделали для борьбы с ней, но надо сказать правду. Я про лекарства не знаю, но знаю про другую тему. Хотя и лекарства не исключаю. Я беру строительные материалы. Импортные компании, польские в том числе, я этой темой занимался, имеют возможность платить маржу тем же гипермаркетам, она официально оформляется и вроде бы все нормально, чтобы их товары строительные (в частности я изучал ламинат)… Наше предприятие «Мостовдрев» (рекламирую на всю страну) делает ламинат лучше польского, качественнее и дешевле. Но рекламы они не могут сделать такой хорошей. Гипермаркеты их товар не берут на первую полку, потому что выгоднее польские, там есть с фирмами договоры прямые, это бизнес. Поэтому это коррупция в какой-то степени.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы затронули больную тему, потому что белорусских товаров недостаточно на первых полках магазинов.
Кирилл Казаков:
Это проблема, когда белорусские товары стоят на нижней полке. Эта проблема захода на любые гипермаркеты действительно очень важна. Я понимаю, это бизнес, там продаются полки, это одна из статей дохода этих сетей. Но иногда, когда мы говорим, что мы хотим импорт заместить, поставить что-то свое, не менее вкусное или качественное, то тут тоже надо вопрос решать, правильно?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Часто говорят о честной конкуренции. Но где она, когда существуют такие легальные способы продвижения своей продукции?
Кирилл Казаков:
Купите полку и живите спокойно.
Алексей Богданов:
Да, кто больше заплатит за нее.
Сергей Рачков:
Если в спорте нет честной конкуренции, то что говорить про экономику?
Алексей Богданов:
Наверное, везде так. Все политизировано, все завязано на деньги.
Алена Сырова:
Елена Николаевна привела пример про лекарства в начале пандемии, что нас это спасло. Это же во многих сферах так, в том числе глава государства неоднократно говорил по вопросам безопасности, по вопросам производства оружия. Если мы не сможем обеспечить там свою безопасность, надеяться на то, что кто-то придет, поможет, защитит в критический момент, не приходится, так?
Сергей Рачков:
Абсолютно. В прошедшем году в этой сфере очень многое сделано. Здесь показали наши специализированные выставки, с которыми мы выезжали в зарубежные страны. Выставка, которая прошла здесь, в Минске, по этой тематике, очень активно Госвоенпром работает, предприятия оборонного профиля. Мы не только обеспечиваем себя, но и во многих аспектах начинаем выходить на зарубежные рынки, нас больше узнают. Конечно, здесь важна кооперация с Российской Федерацией. Не зря обновленная Военная доктрина принята в Союзном государстве – это также будет способствовать продвижению и укреплению обороноспособности Союзного государства и Беларуси включительно, но и продвижению нашей продукции военного профиля на зарубежные рынки.
Олег Гайдукевич:
У нас два представителя парламента: верхняя палата и нижняя палата. Я как депутат нижней палаты хочу сказать представителям правительства: мы вас поддержим по любым законопроектам (2022 год начинается) в защиту белорусского рынка. Любые, самые радикальные (в хорошем смысле слова), жесткие, чтобы мы своего производителя защищали. Любой законопроект быстро примем.
Кирилл Казаков:
Тем более что по новой Конституции, если она будет принята на референдуме, и у правительства, и у парламента появляются дополнительные полномочия.
Олег Гайдукевич:
Да, ответственность.
Читайте также:
«Третий посетитель был мужчина, он заказал 16 маек». Кто и с какой целью покупает мерч с цитатами Президента?
За счет чего растет белорусская экономика? Эксперты рассуждают об успехах 2021 года
Олег Гайдукевич: «Политики не хотят, чтобы коронавирус ушел. Им очень понравился этот инструмент»