«Всё политизировано, всё завязано на деньги». В каких сферах более высокие риски появления коррупции?

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы несколько лет назад прошли такую ситуацию, когда у нас появилось импортозамещение в производстве лекарств. Это никаким образом не сказалось на том, что люди стали меньше выздоравливать, меньше стало лекарств у нас каких-то? Мы же провели эту акцию, провели кампанию по тому, чтобы вводить свои таблетки, которые мы делаем здесь. Реплики или как еще называют люди. Таблетки есть. И когда ты приходишь в аптеку и спрашиваешь: белорусское или импортное? И ты понимаешь уже, когда ты один раз лечился, что эти таблетки точно такие же, как импортные, что это маркетинг, а это просто хорошее качество.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Это нас спасло. Даже в период пандемии, особенно в первую волну, когда мы столкнулись с нехваткой масок, защитных средств, средств индивидуальной защиты, средств-дезинфектантов, именно тогда вспомнили про импортозамещение. Смогли, теперь никаких проблем с этим нет, есть двухмесячный запас. Что касается лекарств, да, поначалу, наверное, было некоторое недоверие со стороны населения. А теперь белорусские лекарства завоевывают свое место не только на белорусском рынке. Это очень хороший момент для экспорта. Есть экспортоориентированные лекарственные средства и препараты, которые доказали свою эффективность. Кирилл Казаков:

Тут главное не в цене? В основном в аптеках рекомендуют импортное, потому что это выгодно аптеке – продавать дороже. Алена Сырова, СТВ:

На здоровье не принято экономить. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда вы говорите об импортных товарах, не забывайте о коррупции. Мы много сделали для борьбы с ней, но надо сказать правду. Я про лекарства не знаю, но знаю про другую тему. Хотя и лекарства не исключаю. Я беру строительные материалы. Импортные компании, польские в том числе, я этой темой занимался, имеют возможность платить маржу тем же гипермаркетам, она официально оформляется и вроде бы все нормально, чтобы их товары строительные (в частности я изучал ламинат)… Наше предприятие «Мостовдрев» (рекламирую на всю страну) делает ламинат лучше польского, качественнее и дешевле. Но рекламы они не могут сделать такой хорошей. Гипермаркеты их товар не берут на первую полку, потому что выгоднее польские, там есть с фирмами договоры прямые, это бизнес. Поэтому это коррупция в какой-то степени.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы затронули больную тему, потому что белорусских товаров недостаточно на первых полках магазинов. Кирилл Казаков:

Это проблема, когда белорусские товары стоят на нижней полке. Эта проблема захода на любые гипермаркеты действительно очень важна. Я понимаю, это бизнес, там продаются полки, это одна из статей дохода этих сетей. Но иногда, когда мы говорим, что мы хотим импорт заместить, поставить что-то свое, не менее вкусное или качественное, то тут тоже надо вопрос решать, правильно? Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Часто говорят о честной конкуренции. Но где она, когда существуют такие легальные способы продвижения своей продукции? Кирилл Казаков:

Купите полку и живите спокойно. Алексей Богданов:

Да, кто больше заплатит за нее. Сергей Рачков:

Если в спорте нет честной конкуренции, то что говорить про экономику?